Trhy dnes: Minutes Fedu, US trhy otevřou po svátcích a korejské napětí

05.07.2017 12:46

Dnes v osm hodin budou zveřejněny zápisky z červnového zasedání Fedu; Americké trhy dnes otvírají po denní pauze; Severokorejský režim opět na titulcích světových deníků.Na dnešek je naplánováno zveřejnění zápisků z minulého zasedání Fedu (14. červen), investoři budou hledat zejména indicie ohledně snižování bilanční sumy banky (cca. 4,5 bilionu USD). Zatím chybí jeden zásadní detail, a to načasování. Kdy banka začne s prodejem části aktiv? Bude to před nebo po dalším zvýšení sazeb? Na tento rok je očekáváno ještě jedno posunutí cílového pásma pro sazbu Federal funds rate (zatím zvýšení v březnu, červnu). Třetí krok by směřoval do rozmězí 1,25 - 1,5 %. Načasování redukce rozvahy bylo naznačeno na tiskové konferenci jako "relativně brzy" (J. Yellen), konkrétní termín specifikován nebyl. V pátek vychází Monetary Policy Report Fedu spolu s daty z trhu práce, šéfka Fedu Janet Yellenová pak bude odpovídat na otázky v Kongresu příští týden ve středu (semi-annual testimony). Dolar dnes na páru s eurem posiluje (již čtvrtý den po sobě), eurová rally, zdá se, byla spíše krátkodobého rázu. Komodity klesají. Americké trhy dnes otevřou po denní pauze (Independence Day), asijské indexy uzavřely v zeleném, evropská seance probíhá mírně růstově. Včerejší test balistické střely provedený severokorejským režimem byl ze strany USA označen jako "eskalace hrozby". Testovaná zbraň měla být schopna mezikontinentálního doletu (tvrzení KLDR, potvrzeno USA) tedy možného zásahu amerických území. Úspěšnost testu nebyla potvrzena. Na trhy událost neměla zásadní dopad, japonský jen mírně posílil, jihokorejský Kospi mírně rostl, zlato osciluje kolem nuly v návaznosti na dolar.Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.