Trhy dnes: Nezaměstnanost, inflace a ekonomická důvěra v Evropě

31.08.2017 14:56

Nezaměstnanost v Evropské unii je nejnižší od prosince 2008. Ekonomická důvěra v eurozóně také dosáhla nejvyšších hodnot od globální finanční krize.Nezaměstnanost v Evropské unii je nejnižší od prosince 2008 Nezaměstnanost v eurozóně podle dnešních čísel stagnuje na 9,1 % podle očekávání. Jedná se nejnižší nezaměstnanost v regionu od února 2009. V celé evropské unii je nezaměstnanost ještě o něco nižší. Pohybuje se na 7,7 %, nejníže od prosince 2008. Nejnižší nezaměstnanost v EU má Česká republika na 2,9 %, následovaná Německem na 3,7 %. Naopak největší nezaměstnanost ve výši 21,7 % má Řecko. V eurozóně přibylo 73 tis. nezaměstnaných za červenec, celkový počet nezaměstnaných tak dosáhl 14,86 mil, což je o 1,31 mil. méně než v červenci 2016. V celé EU je 18,92 mil. nezaměstnaných. Data ohledně nezaměstnanosti dnes také zveřejnilo Německo, kde nezaměstnanost klesla z 3,8 % na 3,7 %. Míra zaměstnanosti v červenci meziročně vzrostla o 1,6 %. Méně pozitivních výsledků dosáhla nezaměstnanost v Itálii, která meziměsíčně neočekávaně vzrostla z 11,1 na 11,3 %, meziročně tak klesla jen o desetinu procenta. Zároveň ale celková zaměstnanost v Itálii vzrostla na 58 %. Růst míry nezaměstnanosti v Itálii byl tedy způsoben poklesem míry nečinnosti o 0,3 %. Míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v červenci 2017, sezónně očištěno (The Financial Times) Inflace v eurozóně mírně roste, ale stále zůstává pod cílovou hladinou ECB 2 % Kromě nezaměstnanosti eurozóna dnes zveřejnila i čísla ohledně inflace. Inflace v eurozóně vzrostla o 1,5 % za srpen, což překonalo očekávání. Jádrový CPI očištěný o volatilní ceny energie, které vzrostly o 4 %, ale stagnoval na 1,2 %. Inflaci za minulý měsíc dnes také zveřejnila Francie, kde inflace dosáhla 1% růstu z předchozích 0,8 %. Francouzská čísla vykazují podobný růst inflace jako čísla za minulý měsíc z Německa a Španělska, která byla zveřejněna dříve tento týden. Trhy čekají na zasedání ECB příští týden ohledně monetární politiky. Přestože 2% cílová inflace ECB není očištěná o volatilní růst cen energie, prezident ECB Mario Draghi se opakovaně nechal slyšet, že je potřeba se dívat na inflaci bez volatilních cen energie při načasování rozhodnutí ohledně měnové politiky. Vývoj CPI v eurozóně: Jádrová inflace (Core CPI) zaostává za CPI z důvodu výrazného růstu cen energie (The Financial Times) Ekonomická důvěra v eurozóně dosáhla nejvyšších hodnot od globální finanční krize Včera byly zveřejněny také data týkající se ekonomické a spotřebitelské důvěry. Ekonomická důvěra v EU v srpnu dosáhla 111,9, což je nejvíce od července 2007. Čísla překonala očekávání trhu. Agentura Moody´s po včerejších číslech ohledně ekonomické důvěry navýšila svůj odhad očekávaného celoročního ekonomického růstu regionu z 1,7 % na 2,1 %. Pokud by ekonomický růst dosáhl těchto čísel, jednalo by se o nejvýraznější růst od roku 2010. Podle Financial Times se růst ekonomiky zrychlil a důvěra zesílila poté, co volební výsledky v Nizozemí, Francii a Rakousku zmírnili obavy z růstu populistických hnutí. Podle Clause Vistesena, hlavního ekonoma pro eurozónu ve společnosti Pantheon Macroeconomics, by ale nedávné odhady mohly přeceňovat budoucí růst. Zdroj: The Financial Times, Reuters, Bloomberg Ráchel Kopúnová, Fio banka, a.s.Ráchel Kopúnová, Fio banka, a.s.