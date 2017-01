Trhy dnes: Trumpova inaugurace, Pesimismus v Davosu nebo čínské HDP

20.01.2017 14:16

Donald Trump dnes oficiálně nastoupí do prezidentského úřadu; Dnes končí ekonomické fórum v Davosu; Čínské HDP překonalo odhady.Donald Trump dnes oficiálně převezme prezidentské křeslo, inaugurační ceremoniál začíná ve 15:30 SEČ, samotná přísaha je naplánována na 18:00 našeho času. Ekonomické fórum ve švýcarském Davosu pokračovalo i ve druhé polovině tohoto týdne s účastí ostře sledovaných řečníků. Ve čtvrtek vystoupil ministr financí SRN W. Schauble, nebo CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein. Nejvíce pozornosti ve čtvrtek přilákal finančník a investor George Soros, se svým pesimistickým pohledem na trumpovskou rally a upozorněním, že "je nemožné předpovídat Trumpovo jednání". Soros se domnívá, že Trumpovy politiky a iniciativa selžou a "sen" investorů o plánované deregulaci "skončí". Nejspíše neslavně. U brexitu očekává dlouhé "hořké loučení" a britská premiérka Mayová dle původem maďarského investora pravděpodobně nezůstane u moci. T. Mayová na WEF v Davosu rovněž vystoupila a představila svou vizi Británie jako globálního ochránce volného obchodu a globalizace. Dnes vystoupil též ministr financí P. Hammond. Dle šéfky MMF C. Lagardeové pravděpodobně nebudou dopady Trumpovy politiky "čistě pozitivní". Šéf Blackrocku Fink pak očekává ostrý konflikt mezi Trumpovou administrativou a Fedem kvůli dolaru. Naproti tomu dnes guvernér BoJ H. Kuroda prezentoval relativně pozitivní očekávání pro Japonskou ekonomiku v následujících letech. Dnes bylo zveřejněna data o HDP Číny. Meziroční růst byl ve 4Q 6,8 % (oček. 6,7 %), pozitivně překvapily i maloobchodní tržby, průmyslová produkce naopak mírně zklamala. Čínské a japonské akcie rostly, trhy v Hong Kongu nebo Austrálii klesaly. Evropské akcie převážně v zeleném, futures na americké indexy blízko nuly. Dolar dnes mírně posiluje (EURUSD -0,36 %), drahé kovy ztrácejí, ropa roste, výnosy státních dluhopisů vyspělých zemí rostou. Zdroj: Reuters, FioFilip Tvrdek, Fio banka, a.s.