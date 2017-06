Trhy reagovaly na Draghiho slova o reflačních tlacích, euro posiluje, německé dluhopisy klesají

27.06.2017 14:10

Na pozadí rostoucích výnosů německých dluhopisů rostou akcie bank. Deutsche Bank i Commerzbank si připisují kolem 2,5 %.Trhy dnes odpoledne reagovaly na slova prezidenta Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho. I přesto, že Draghi výrazně nezměnil význam svých slov a nadále zdůrazňuje trpělivost a nutnost uvolněné měnové politiky ECB, reagovaly trhy výrazně na Draghiho slova o tom, že deflační hrozba je pryč a prim začínají hrát reflační tlaky. I přesto, že v kontextu Draghiho řeči je zřejmé, že měnová politika ECB zůstane nezměněna minimálně v řádu několika měsíců, způsobila prezidentova slova o reflaci skokový pokles cen německý 10letých vládních dluhopisů. Stejně tak euro vůči dolaru posílilo k úrovni 1,1271 EUR/USD. V reakci na růst výnosů se daří akciím bank, když Deutsche Bank (DBK; +2,4 %) i Commerzbank (CBK; +2,7 %) na frankfurtské burze rostou. Zdroj: ECB, The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.