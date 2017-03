Trhy v USA zakončily seanci níže, výjimku tvořil technologický Nasdaq

16.03.2017 21:10

Dow Jones -0,08 %; S&P 500 -0,17 %; Nasdaq Composite +0,01 %Trhy v USA se zakončily bez výrazných změn pod nulovou úrovní po včerejších vysokých ziscích. S&P 500 odepsal 0,17 %, Dow Jones 0,08 %, ze ztrát se těsně před koncem obchodování vymanil pouze Nasdaq Composite se symbolickým ziskem 0,01 %. Po výrazně růstové evropské seanci způsobené zejména výsledky nizozemských voleb přišli ve čtvrtek na řadu zatím nasycení američtí investoři. Zisky zapříčiněné poklesem dluhopisových výnosů korigovaly utility, v záporu se pohyboval také sektor zdravotní péče. Mírně vzrostl finanční sektor a IT společnosti. Z událostí lze zmínit prezentování návrhu amerického rozpočtu pro rok 2018. Z jednotlivých titulů byl po včerejších výsledcích výše Oracle (ORCL), který prezentoval solidní růst ve 3Q a na poklesové straně výrazná farmaceutická společnost Biogen (BIIB), která zaznamenala hned dvě snížení hodnocení od společnosti Leerink a banky Morgan Stanley. Centrální banky zasedaly dnes i ve světě, většinou bez zásadních změn, jak Bank of Japan, Bank of England či Švýcarská SNB k akci nepřistoupily. Výjimku tvořila např. Bank of China nebo turecká monetární autorita. Eurodolar zakončil mírně výše na úrovni 1,076, Zlato pokračovalo v růstu na 1226 USD/unce, dluhopisové výnosy mírně rostly (ceny klesly). Index Dow Jones -0,08 % na 20932,7 b.Index S&P 500 -0,17 % na 2381,26 b.Index Nasdaq Composite +0,01 % na 5900,76 b. Index S&P 500 -0,17 % na 2381,26 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,3 % Utility -1,1 % Informační technologie +0,2 % Zdravotní péče -0,9 % Nezbytná spotřeba +0 % Základní materiály -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Oracle Corp (ORCL) +6,5 % Biogen (BIIB) -4,8 % Frontier Communications Corp (FTR) +4,8 % Newmont Mining Corp (NEM) -4,1 % TransDigm Group (TDG) +2,5 % Illumina (ILMN) -4,0 % NRG Energy (NRG) +2,4 % Incyte Corp (INCY) -3,1 % Franklin Resources (BEN) +2,1 % Transocean (RIG) -2,9 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.