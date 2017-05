Trump chce americké strategické zásoby ropy snížit na polovinu

23.05.2017 11:16

Návrh rozpočtu Trumpovy administrativy počítá se snížením strategických zásob ropy v příštích 10 letech na polovinu.Návrh Trumpovy administrativy byl předán ke schválení Kongresem. „Prodej by začal ve fiskálním roce 2018 a trval dalších deset let. To by znamenalo, že by se nabídka ropy zvýšila o 94 tis. barelů denně,“ uvedl Tamas Varga ze společnosti PVM. Denní celosvětová produkce černého zlata přitom dosahuje 96 mil. barelů denně. Strategické zásoby ropy Spojených států amerických jsou největší na světě. Jejich snížení na polovinu v příštích 10 letech by přesto nemělo mít výrazný vliv na trh s ropou. Trh s ropou se potýká s přebytkem nabídky, kterou se OPEC snaží omezovat. Ropný kartel se ve čtvrtek sejde ve Vídni, aby jednal o případném prodloužení omezení produkce. Ropa dnes ztrácí 1 % na 50,62 USD/barel. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.