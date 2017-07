Trump jmenoval Randala Quarlese prvním místopředsedou pro dohled nad bankovním trhem

11.07.2017 09:26

Quarles se tak stane důležitou postavu v dohledu nad americkými bankami. Na své pozici je prvním člověkem vůbec.Donald Trump včera jmenoval Randala Quarlese jakožto prvního místopředsedu Fedu pro dohled nad bankovním trhem. Tato pozice vznikla zavedením Dodd - Frankova zákona vzniklého po finanční krizi v letech 2007 až 2009, avšak za éry Baracka obama nebyl do této pozice nikdo dosazen. Quarles je tak prvním člověkem na této pozici. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.