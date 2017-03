Trumpova administrativa připravila návrh rozpočtu, výdaje na obranu jsou nejvyšší od dob Reagana

16.03.2017 13:26

Výdaje na obranu státu navrhuje Trump navýšit až o 54 mld. USD. Naopak škrtat chce v oblasti zahraniční diplomacie a životního prostředí.Administrativa čerstvého prezidenta odhalila předběžný návrh rozpočtu na rok 2018. Trump navýší výdaje de facto veškerých federálních úřadů starajících se o bezpečnost Spojených států. Na obranu má Donald Trump v plánu přidat až 54 miliard USD, jednalo by se tedy o nárůst o 10 %. Jednalo by se tak o největší navýšení výdajů na obranu státu od dob prezidenta R. Reagana. Kromě ministerstva obrany tak další peníze navíc získají ministerstvo pro záležitost veteránů, ministerstvo vnitřní bezpečnosti, Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA) či FBI. Kromě zvýšených výdajů na obranu navrhuje Trumpův tým také podporu boje s drogovou závislostí, kdy by si měl Úřad pro zdraví a lidské služby (HHS) polepšit o 500 milionů USD na prevenci a boj se závislostí na drogách. Jinak se však výdaje na zmíněný úřad budou ve velkém škrtat, v boji proti drogám se jedná o vyjímku. Trump chce také zvýšit výdaje na program školních poukázek, které pomáhají rodičům posílat své děti studovat do soukromých škol. Tím však výčet úřadů a odvětví, kterým se budou výdaje navyšovat v podstatě končí. Zbytek resortů by podle návrhu administrativy měly čekat škrty. Snižovat výdaje by se mělo od ministerstva vnitra, obchodu, práce, zemědělství až po ministerstvo dopravy. Velký propad příjmů navrhuje Trump a spol. zejména u Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), kde se návrh týká více než 30% snížení výdajů. To by podle odhadů způsobila nutnost propustit více než tři tisíce pracovníků. Výrazné škrty se nevyhnou ani ministerstvu zahraničí a Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), které by měly přijít o zhruba 29 mld. USD. Kritika návrhu rozpočtu přichází nejen ze strany Demokratů, ale i od Republikánů. Mnohým se nelíbí zejména škrty pro ministerstvo zahraničních věcí ve výši 29 %. To podle kritiků může vést ke zhoršení mnoha diplomatických vztahů a celkové image Spojených států. Otázka je jak na návrh zareagují zákonodárci. Trump by návrh v Kongresu měl předložit dnes. Kompletní návrh rozpočtu je k přečtení zde. Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, Whitehouse.govFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.