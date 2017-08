Trumpův ekon. poradce a favorit na příštího předsedu Rady guvernérů Fedu Cohn nakonec nerezignoval

18.08.2017 09:21

Gary Cohn podle posledních dostupných informací a dle vyjádření bílého domu na svoji funkci nerezignoval. Informace o jeho odchodu se objevily v návaznosti na Trumpovi nedávné výroky o útocích v Charlottesville.Hlavní ekonomický poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Gary Cohn podle nejnovějších informací nakonec ze své funkce nerezignoval. Včera se objevily v amerických médiích informace o tom, že Cohn po výrocích Rumpa ohledně útocích v Charlottesville ze své funkce odstoupil. Večer však Bílý dům přišel s prohlášením, že Cohn nekončí a nadále pokračuje ve funkci. O Garym Cohnovi se v posledních týdnech spekulovalo jako o hlavním favoritovi na příštího předsedu Rady guvernérů Fedu. Současné předsedkyni Janet Yellenové vyprší funkční období v role předsedkyně Rady guvernérů v příštím roce a očekává se, že Trump zvolí svého kandidáta. Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.