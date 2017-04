Tržby Procter & Gamble ve 3Q FY 2017 klesly výrazněji oproti očekávání, zisk ho překonal

26.04.2017 16:40

Největší světová spotřební společnost Procter & Gamble představila výsledky za 3Q fiskálního roku 2017. Tržby klesly výrazněji oproti očekávání, očištěný zisk naopak pomaleji. Výsledky společnosti Procter & Gamble (PG) za 3Q FY 2017 3Q FY 2017Konsensus 3Q 20173Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 15,605 15,7 15,755 Čistý zisk (mld. USD) 2,552 -- 2,775 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,96 0,94 1,00 Finanční výsledky Tržby společnosti meziročně klesly o 1 %, po očištění o vývoj měnových kurzů by naopak o procento vzrostly. „Makroprostředí ve třetím čtvrtletí bylo charakteristické zpomalením růstu trhu, pokračující geopolitickou nejistotou a pohyby měnových kurzů,“ uvedl výkonný ředitel David Taylor. Výhled Společnost potvrdila výhled na letošní rok, ve kterém očekává 2-3% růst organických tržeb, uvedla však, že má zatím nakročeno spíše k dolní hranici. Očištěný zisk na akcii by měl z loňských 3,67 USD vzrůst o nižší jednotky procent. Procter & Gamble Co/The (PG) -1,8 % na 88,345 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 225,9 P/E 23,4 Vývoj za letošní rok (%) +5,1 Očekávané P/E 22,9 52týdenní minimum (USD) 79,1 Prům. cílová cena (USD) 93,5 52týdenní maximum (USD) 92,0 Dividendový výnos (%) 3,1 Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.