Tržby Procter & Gamble ve 4Q FY 2017 klesl méně než se čekalo

27.07.2017 16:10

Největší světová spotřební společnost Procter & Gamble představila výsledky za 4Q fiskálního roku 2017. Tržby i zisk byly nad očekáváním. Výsledky Procter & Gamble (PG) za 4Q 2017 4Q 2017Konsensus 4Q 20174Q 2016 Tržby (mld. USD) 16,08 16,00 16,10 Čistý zisk (mld. USD) 2,21 -- 1,95 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,84 0,78 0,71 Finanční výsledky Přestože tržby za 4Q i celý rok 2017 vykazují pokles, společnost dosáhla lepších finančních výsledků než se očekávalo. Tržby společnosti za 4Q meziročně klesly o 0,1 %, za celý rok tržby klesly o 0,4 %. Za čtvrtý kvartál 2017 nejvíce rostly tržby z kosmetiky a produktů do domácnosti. Tržby obou kategorií vzrostly o 5 %. Tržby spotřebního zboží rostly o 2 %. Čistý zisk i očištěný zisk na akcii naopak meziročně vzrostl díky nižším celkovým výdajům a překonal tak očekávání analytiků. Za celý rok společnost dosáhla čistého zisku 10,7 mld. USD a očištěného zisku na akcii 3,92 USD, při očekávání 10,4 mld. USD, resp. 3,67 USD. Výhled na fiskální rok 2018 Podařilo se nám dosáhnout a v některých případech i překročit naše cíle pro rok 2017 i přes náročné makroprostředí a silný konkurenční tlak, uvedl výkonný ředitel David Taylor. Na příští rok společnost uvedla výhled růstu tržeb mezi 2 a 3 %. Ve srovnání s celoročním ziskem na akcii za fiskální rok 2017 ve výši 3,92 USD, v příštím roce společnost očekává nárůst o 5 až 7 % Od začátku roku akcie P&G vzrostly o 6 %, za stejné období index S&P vzrostl o 11 %. Akcie dnes připisují 0,9 %. Procter & Gamble Co/The (PG) +0,9 % na 90,13 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 230,4 P/E 23,2 Vývoj za letošní rok (%) +7,2 Očekávané P/E 21,9 52týdenní minimum (USD) 81,2 Prům. cílová cena (USD) 93,0 52týdenní maximum (USD) 92,0 Dividendový výnos (%) 3,0 zDROJ: Procter & Gamble, Bloomberg, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.