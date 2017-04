Týdenní komentář

07.04.2017 17:45

Uplynulý týden byl poměrně bohatý na události s dopadem na finanční trhy. Zveřejněná makroekonomická data v průběhu týdne vyzněla spíše pozitivně, jedinou výjimkou byla březnová čísla z amerického trhu práce. Počet nově vytvořených pracovních míst dosáhl jen 89 tisíc (oček. 170 tisíc), nezaměstnanost však klesla na 4,5 % (ze 4,7 % v únoru). Ve středu byl zveřejněn zápis z březnového zasedání Fedu, který ukázal, že již začala diskuze o snižování nafouklé bilance centrální banky. Bez výraznější reakce pak trhy přešly také vyhrocení situace v Sýrii, kde americká armáda ostřelovala syrské letiště v reakci na předchozí použití chemických zbraní. V souhrnu za celý týden hlavní akciové indexy zaznamenaly jen minimální změny a výjimkou nebyl ani hlavní index pražské burzy (PX +0,3 % na 984,5 bodů). V Praze se pozornost upínala především k rozhodnutí ČNB ukončit více jak 3 roky trvající kurzový závazek. ČNB bude nadále pouze tlumit „nadměrné kurzové výkyvy“, což nebylo dále specifikováno. Koruna k euru posílila v bezprostřední reakci k úrovni 26,6 CZK/EUR, kolem níž nějaký čas oscilovala, a následně pokračovala v postupném posilování. Na významné korporátní události byl tento týden slabší. Za zmínku stojí zprávy na Unipetrol a O2 CR. Unipetrol zveřejnil modelové marže za 1Q17, které sice v meziročním srovnání mírně klesly, ale stále jsou velmi silné. Kvartální modelová rafinační marže vzrostla meziročně o 11,1 % na 4,0 USD/b. Spolu s rozdílem Brent-Ural je meziročně téměř beze změn (-3,2 %). Společná petrochemická marže je 825 EUR/t, což je o 6,8 % méně než před rokem. Příznivé makroprostředí trvá a pozitivně ovlivní čísla za 1Q17, která budou zveřejněna 27. dubna 2017. O2 CR oznámilo, že si zajistilo nový dluh ve výši 3,5 mld. Kč. Současné zadlužení společnosti je na úrovni 0,29x (č. dluh/EBITDA). Touto transakcí by došlo k zvýšení zadlužení na úroveň 0,63x, což stále hodnotíme jako velice komfortní. Celkově hodnotíme informaci pozitivně s tím, že přiměřené zvýšení zadlužení může optimalizovat kapitálovou strukturu. Premiantem tohoto týdne byl Philip Morris ČR (+2,97 % t/t, 13 973 Kč), následován operátorem O2 CR (+2,83 % t/t, 291 Kč), kde se dá pozitivně hodnotit nová kreditní linka. Slušně si vedla i Moneta (+2,74 % t/t, 88,15 Kč), jíž se blíží poslední den s dividendou (viz níže). Nejvíce klesající akcií byla CME (-3,25 % t/t, 74,5 Kč), která nejenže smazala veškeré zisky předchozího týdne, ale ponořila se ještě hlouběji. Na kurzu CME se negativně projevuje i slabší kurz dolaru ke koruně po ukončení intervencí ČNB (primární trh akcií CME je americký NASDAQ). Příští týden bude na pražské burze kratší o velikonoční Velký pátek. Před tím ale budeme sledovat dividendové tituly. Moneta má poslední den s nárokem na dividendu v úterý 11.4. (dividenda 9,80 Kč), o den později se pak naposledy s dividendou obchoduje Komerční banka (40 Kč). Na domácí scéně se bude příští týden také sledovat vývoj kurzu koruny k euru v prvním týdnu po uvolnění. Zatím byl kurz spíše málo kolísavý a dva dny od uvolnění koruna zpevňovala. Do nového týdne budou akcie vstupovat zřejmě nadále s napjatou situací v Sýrii. Negativní pro akciové trhy by bylo, pokud by Spojené státy daly najevo ochotu pokračovat v útocích či připravovat plán na svržení syrského prezidenta Bašara Asada. Poté by hrozilo prudké zhoršení vztahů s Ruskem, případně i větší vojenský konflikt v oblasti. V pátek byla rovněž zveřejněna slabá data z amerického trhu práce (+98 tis. prac. míst vs. oček. +170 tis.). Oba tyto faktory naopak prospívají defenzivním aktivům jako dluhopisům a zlatu. Na druhou stranu může akciím pomoci začátek výsledkové sezóny za 1. kvartál v USA. Ta začne ve čtvrtek bankami JP Morgan a Citigroup. Výsledky za 4. čtvrtletí 2016 přitom byly pro banky pozitivní. Na příští týden máme spíše opatrný výhled s tím, že dosavadní dobrý sentiment na akciích (hlavně v USA) bude zřejmě brzděn zmíněnými riziky. V pátek 14.4. budou burzy v USA a v Evropě zavřené kvůli Velikonocím. Příští týden bude spíše chudý na makroekonomická data. V úterý budou investoři sledovat německý index ZEW (očekávání finančního trhu), který má být téměř beze změny na 77,5 bodech. V USA budou ve čtvrtek zveřejněny tradiční počáteční žádosti podporu v nezaměstnanosti (oček. 245 tis. po 234 tis.) a spotřebitelská důvěra od Univ. v Michiganu (oček. za duben 96,8 po 96,9 b.). Podstatné budou maloobchodní tržby v pátek, kde se čeká nadále slabý výsledek: 0% změna za březen po +0,1 % v únoru. V Číně budou ve čtvrtek sledována data ze zahr. obchodu za březen (oček. dovozy +15,5 %, vývozy +3,4 % v USD).