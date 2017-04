Týdenní komentář

21.04.2017 17:05

Komentář V průběhu povelikonočního týdne, který byl pro mnoho trhů kratší o Velikonoční pondělí, investoři sledovali rozjezd výsledkové sezóny v USA a na blížící se volby ve Francii. První stovku zveřejněných výsledků z indexu S&P 500 můžeme označit za pozitivní překvapení. U čtyř pětin firem čistý zisk překonal očekávání, u tržeb to bylo u 70%. Pozitivní vyznění podporuje, že čistý zisk firem v průměru vzrostl o 13 % r/r a tržby o 5 %. Mírným překvapením jsou pak volební průzkumy prvního kola prezidentských voleb (23.4.) ve Francii, kdy hned čtyři kandidáti mají vyrovnané šance na postup do druhého kola. Celkově trhy spíše hledaly směr po celý týden a akciové indexy v souhrnu skončily beze změny. Podobně na tom byl i domácí index PX, který uzavřel na 978 bodech (+0,1 % t/t). Z domácích informací jsme sledovali VIG. Ta zveřejnila konečná čísla za minulý rok, která byla v souladu s předběžnými výsledky zveřejněnými již v březnu (čistý zisk 288 mil. EUR). Dozorčí rada dále schválila návrh managementu na vyplacení dividendy ze zisku minulého roku ve výši 0,8 EUR na akcii (3,6% hrubý dividendový výnos). Ukazatel kapitálové vybavenosti (Solvency II) dosáhl 195 %, podobně jako o rok dříve (196 %). Zveřejněné informace jsme vnímaly neutrálně. Titul zakončil týden na 609 Kč (2,3 % t/t). Investiční společnost Templeton, která zastupuje investory držící 10,5% podíl ve Fortuně, požádala soud o vydání soudního příkazu ohledně plánované akvizice společností v Rumunsku. Důvodem je nedostatek poskytnutých informací a možný střet zájmů majoritního akcionáře Fortuny, který je zároveň prodávajícím vlastníkem kupovaných rumunských společností. Fortuna zakončila týden těsně nad úrovni 111 korun (6,8 % t/t). Pokud nepočítáme pokles PMČR po dividendě (13 200 Kč; -5,7 % t/t), tak nejvíce klesající akcií týdne byla Komerční banka (-2,4 % na 936 Kč). Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla CME (10,9 % na 88,1 Kč). V případě CME mohou investoři spekulovat na očekávané výsledky za 1Q17, které budou zveřejněny ve středu 26.4.207. Jiná kurzotvorná informace k titulu nebyla zveřejněna. Jistou podporou je i pozitivní vývoj na Nasdaqu, kde je titul primárně kotován. Příští týden bude ovlivňován výsledkem prvního kola francouzských prezidentských voleb, ECB a děním kolem KLDR. Hned v pondělí budeme znát výsledek prvního kola francouzských prezidentských voleb. Rizikem pro trhy a zároveň velmi pravděpodobným výsledkem je postup Le Penové do druhého kola (7.5.). Samozřejmě sledovat se bude, kdo bude druhým kandidátem. Zde je zřejmě nejrizikovějším výsledkem pro trhy, kdyby nepostoupil ani jeden z kandidátů Fillon a Macron. Ve čtvrtek bude zasedat ECB, ale zde se nic nového nečeká. Draghi bude dle našeho názoru stále skálopevně odmítat jakékoliv spekulace na možnou změnu současné měnové politiky. Možnou černou labutí příštích dnů může být dění kolem KLDR. Poslední informace hovoří a zvýšené aktivitě armád Číny, Ruska a USA. Celkově jsme nadále opatrní a nevylučujeme spíše zvýšenou volatilitu než jasný trend. Z domácích informací budeme sledovat zahájení výsledkové sezóny. Ve středu před otevřením trhu zveřejní čísla CME. Očekáváme, že tržby za 1Q17 vzrostly o 2 % r/r na 131,5 mil. USD. Relativně pomalý růst tržeb jde na vrub oslabení evropských měn vůči dolaru. I tak by měl zisk EBITDA za 1Q vzrůst o 9,6 % r/r na 18,8 mil. USD, podobným tempem jako ve 4Q. Podstatnější ale podle nás bude výhled managementu na celý rok. Náš odhad je EBITDA za r. 2017 ve výši 160,4 mil. USD (po 150 mil. loni). Management nicméně může výhled podmínit vývojem měnových kurzů. Celkově čekáme neutrální reakci trhu. Ve čtvrtek zveřejní čísla Unipetrol. Zde čekáme EBITDA za 1Q17 ve výši 4,1 mld. Kč (+630 % r/r). Obrovský meziroční nárůst je dán spuštěním dříve odstavené jednotky a dalším pojistným plněním. Jako možný tržní katalyzátor může být zveřejnění návrhu dividendy za rok 2016. Trh průměrně očekává 9,3 Kč (3,6% hrubý div. výnos). Konečně v pátek zveřejní čísla O2 CR. EBITDA za 1Q17 očekáváme na 2,53 mld. Kč (+0,9 % r/r). Vzhledem k tomu, že se titul obchoduje s nárokem na hrubou dividendu 21 Kč (7,1% hrubý div. výnos) do 5.5., tak se nedomníváme, že by samotná čísla mohla způsobit velkou volatilitu. Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na čtvrteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. +1,5 po +1,8 % m/m), páteční první odhad HDP za 1Q17 (oček. 1,2 po 2,1 % q/q) a index nákupních manažerů Chicago (oček. 56,9 po 57,7 bodech). V Německu budeme sledovat pondělní indexy IFO, kde se čeká neměnný stav a páteční maloobchodní tržby (oček. 0,0 po +1,8 % m/m).