Týdenní komentář

04.08.2017 17:35

Začátek nového měsíce a s tím spojená série makrodat většinou výraznější impulz na finanční trhy nepřinesly. Zásadnější impulz, kromě jednotlivých akcií, nepřinesla ani vrcholící výsledková sezóna v USA a v Evropě. Velkou výjimkou byla pouze v pátek silnější data z amerického trhu práce, přičemž míra nezaměstnanosti klesla na 16leté minimum (4,3 %) a pokračoval pozvolný růst mezd (2,5 % r/r). Tyto údaje zlepšily sentiment nejen na amerických trzích, ale i v Evropě, ale hlavně na kurzu dolaru. K euru dolar v pátek posílil přes 1 % na 1,175 USD/EUR a odmazal předchozí týdenní oslabování. Ve čtvrtek domácí ČNB poprvé po 9 letech zvedla úrokové sazby o 20 bazických bodů na 0,25 %, ale nakonec to výraznější dopad nemělo ani na kurz koruny, ani na akcie a dluhopisy, a to hlavně kvůli opatrnému výhledu banky na další vývoj sazeb. Za celý týden americké a evropské akciové indexy přidaly 1-2 procenta hlavně díky pátečnímu obchodování. Index PX pražské burzy v pátek zavřel na 1026bodech (+1,8 % t/t). Mezi nejvýznamnější zprávy toho týdne patřily beze sporu výsledky za 2Q17. Erste Group reportovala za 2Q čistý zisk ve výši 362 mil. EUR, čímž překonala očekávání trhu (335 mil. EUR). Mírně lepší oproti odhadům byly jak provozní výnosy, tak provozní náklady a rizikové náklady. Komerční banka dosáhla ve 2Q 2017 čistého zisku ve výši 3 616 mil. Kč, rovněž nad odhady trhu (3 238 mil. Kč). Pozitivní překvapení pramení z vyšších výnosů z finančních operací a z opravných položek. KB výrazně překonala odhady. Banka je schopna profitovat z příznivého ekonomického prostředí a zvýšení úrokových sazeb by mohlo dále pomoci ke stabilizaci úrokových marží. Za zmínku stojí požár v elektrárně ČEZu Dětmarovice. ČEZ nemá pojištěný výpadek výroby, jen pojištění majetku. Zatím není jasné, jak dlouho bude elektrárna odstavena, a právě na délce odstávky bude záležet dopad do hospodaření. Nejlepším titulem tohoto týdne se stala Erste Group. Po lepších výsledcích za 2Q17 posílila o 4,59 % t/t (960,1 Kč). Naopak největším opozdilcem byla Kofola, která před výsledky ztratila 4,22 % t/t (na 406 Kč). Příští týden bude reportovat několik firem kotovaných na pražské burze. Hned v pondělí po zavření trhu oznámí kvartální čísla Kofola. Očekáváme 16% pokles EBITDA r/r (na 302 mil. Kč) kvůli nadále slabé výkonnosti polské divize a vyšším provozním nákladům (personální a ceny cukru). Čistý zisk klesne na 122 mil. Kč (-31 % r/r). V úterý se můžeme těšit na ČEZ. Čísla pozitivně ovlivní 3,7 mld. Kč vztahujících se k prodeji akcií MOL a dále 1,2 mld. Kč za prodej bytového fondu v Písnici. Zisk EBITDA čekáme ve výši 11,5 mld. Kč (-12,4 % r/r). Meziroční pokles je z našeho pohledu dán nižší realizovanou cenou elektřiny. Č. zisk by pak mohl dosáhnout úrovně 5,8 mld. Kč (+50,5 % r/r). Očekáváme, že ČEZ potvrdí celoroční cíle (EBITDA 52 mld. Kč a č. zisk 17 mld. Kč). Ve čtvrtek pak zveřejní čtvrtletní zprávu Moneta. Očekáváme výrazný pokles úrokových výnosů (konkurence). Na druhou stranu by měl postupně akcelerovat růst úvěrového portfolia, a to nejen u spotřebitelských úvěrů, ale také u hypoték a úvěrů malým a středním podnikům. Č. zisk čekáme na úrovni 885 mil. Kč (-26 % r/r). Oproti celoročnímu výhledu managementu vidíme riziko nesplnění u celkových výnosů, kde společnost očekává minimálně 10,3 mld. Kč. Očekávaný celoroční zisk na úrovni 3,5 mld. Kč stále vidíme jako dosažitelný. Ve středu rovněž reportuje výsledky společnost Stock Spirits. Příští týden bude chudý na významné politické či ekonomické události. Na programu nejsou zasedání centrálních bank ani politické události. Za zmínku stojí schůzka ropného sdružení OPEC, které ve čtvrtek vydá zprávu o ropném trhu a plnění kvót. Cena ropy se nicméně v posledních týdnech vrátila z červnových minim k 50 USD/barel a nečekají se významné zprávy. Výsledková sezóna již z největší části také odezněla. Příští týden oznámí své výsledky jen hrstka velkých společností, v Evropě např. komoditní obchodník Glencore či Deutsche Post a za oceánem Walt Disney či Priceline. Vzhledem k očekávané absenci významných událostí nevidíme důvody pro výraznější pohyby indexů a máme tak neutrální výhled. Z makroekonomických zpráv začne týden německou průmyslovou výrobou za červen (pondělí), kde se čeká slušný růst o 3,7 % r/r po 5 % v květnu. V úterý oznámí Čína vývoj zahraničního obchodu za červenec (vývozy oček. +11 % r/r, dovozy +18 % r/r). Ve čtvrtek budeme sledovat tradiční týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (oček. 240 tis.), ale sledovanější bude pravděpodobně páteční americká inflace (oček. +1,8 % r/r po 1,6 %), která by mohla svým růstem utvrdit Fed v záměru dále utahovat měnovou politiku.