Týdenní komentář

30.12.2016 17:10

Americké akciové trhy tento týden skončí ve ztrátách kolem 1 %, za nimiž stojí vybírání zisků po výrazném růstu od zvolení D. Trumpa prezidentem. Naopak mírné zisky si připíší hlavní trhy v Evropě. Co se týká pražské burzy, hlavní index PX nebyl výjimkou a po vzoru Evropy přidal za týden 0,5 %. Na burzách převládala sváteční nálada a aktivita investorů byla velmi nízká. Celý týden byl poměrně chudý na významné korporátní události a nezaznamenali jsme ani žádné zásadní makrozprávy. Pražská burza byla v uplynulém týdnu bez jakýchkoliv korporátních zpráv a zobchodované objemy dosahovaly jen zlomku dlouhodobých průměrů. Nejvíce rostoucí akcií byl ČEZ (+2,26 %, 430 Kč), který rostl spolu s evropským energetickým sektorem. Rostla i O2 CR ( +2,08 %) či Kofola (+1,92 %), nicméně ani to Kofole nepomohlo od toho, aby se stala největším propadákem tohoto roku (-26 % r/r). Naopak nejvíce ztratily v mezisvátečním týdnu akcie mediální společnosti CME (-4,24 % t/t), za čímž lze hledat pokles technologických akcií v USA, kde se titul primárně obchoduje. Dalším důvodem je oslabení dolaru, které negativně ovlivňuje cenu přepočtenou do české koruny. V příštím týdnu na českém trhu neočekáváme významné události. První týden v roce bude na burzách v New Yorku a Londýně zkrácený o pondělí, kdy se dnem volna nahrazuje Nový rok. Týden bude však nabitý událostmi. Od 1.1. má platit smluvené omezení těžby ropy sdružením OPEC a dalšími zeměmi. Bude se sledovat, zda se skutečně dohoda dodržuje, což může pohnout s cenou ropy. Ve středu bude zveřejněn zápis z prosincového zasedání Fedu, na němž byly poprvé po roce zvýšeny úrokové sazby. Trh bude sledovat, do jaké míry byli členové výboru ochotni diskutovat o dalším zvýšení či naopak jak silná byla opozice. V pátek budou zveřejněna data z trhu práce USA, kde se očekává přírůstek 175 tis. pracovních míst za prosinec. Celkově se domníváme, že trh by mohl pokračovat v mírném vybírání zisků, které bylo patrné již tento týden. Očekáváme tak spíše korekci na akciových trzích. Týden bude bohatý na makrodata. V pondělí budou známy indexy nákupních manažerů v průmyslu v Číně (oček. 51,5 b.) a v eurozóně (oček. 54,9 b.). Ve středu budou v eurozóně doplněny i indexem za služby (oček. 53,1 b.). Obdobně bude v úterý zveřejněn index nákupních manažerů ISM v průmyslu v USA (oček. růst na 53,7 po 53,2 b.). Ve čtvrtek pak budeme sledovat ISM i ve službách (oček. 56,5 po 57,2 b.) a rovněž pravidelné týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Číslem týdne bude páteční změna zaměstnanosti v USA za prosinec, kde se čeká podobně jako v listopadu růst o solidních 175 tis. míst. Týden v USA zakončí tovární zakázky za listopad (oček. -2,2 %). V pátek se budou rovněž sledovat maloobchodní tržby v eurozóně, kde trh čeká růst o 1,9 % r/r.