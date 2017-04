Týdenní souhrn dění na finančních trzích

28.04.2017 17:20

Poslední dubnový týden byl ovlivněn prezidentskými volbami ve Francii, zasedáním ECB a výsledkovou sezónou. První kolo prezidentských voleb ve Francii, kde do druhého kola (7.5.) postoupili Macron a Le Penová, přijaly trhy pozitivně. Trh již zaceňuje finální výhru umírněného Macrona a bylo to znát především na evropských bankovních titulech. ECB nepřinesla dle očekávání žádné překvapení. Draghi dokonce uvedl, že se o možných změnách v QE vůbec nediskutovalo. Výsledková sezóna pokračovala v pozitivním módu a ke konci týdne se již přehoupla do druhé poloviny, co se množství zveřejněných společností týče. Výsledky francouzských voleb se projevily pozitivně do většiny akciových indexů. Ani domácí index PX nezůstal stranou a přidal 1,1 % t/t na 1 008 bodů. Na pražské burze jsme sledovali začátek výsledkové sezóny. Středeční CME představila provozní zisk EBITDA za 1Q17 ve výši 22,1 (+29,4 % r/r )vs. oček. 19,1 mil. USD. Současně představila plán na rok 2017, který v případě EBITDA počítá s 166-172 mil. USD vs. oček. trhu 167 mil. USD. Celkově kladné vyznění výsledků znamenalo prudký růst ceny akcie, která v pátek zavřela na 102 Kč (+16 % t/t). CME se tak stala nejvíce rostoucím titulem v uplynulém týdnu. Ve čtvrtek představil sadu silných čísel Unipetrol. Provozní zisk EBITDA dosáhl na 4 mld. Kč (+610 % r/r), což odpovídalo očekávání. Vedle silných výsledků Unipetrol představil návrh na hrubou dividendu za rok 2016 ve výši 8,3 Kč (3,5 % hrubý div. výnos). Titul zakončil týden na 279 Kč (10 % t/t). Konečně v pátek představilo lehce pro trh pozitivní čísla O2 CR. Zde provozní zisk EBITDA dosáhl na 2,53 (+1,2 % r/r) vs. oček. 2,49 mld. Kč. Jen připomínáme, že se titul obchoduje s nárokem na hrubou dividendu 21 Kč (7,1% hrubý div. výnos) do pátku 5.5.2017. O2 CR zakončilo páteční obchodní seanci na 291 Kč a s poklesem o 1,8 % t/t se stalo nejvíce klesající akcií v rámci BCPP. I přes solidní čísla se na trhu již našli prodejci, kteří realizují své zisky po spanilé jízdě k úrovni 300 Kč. Kromě výsledkové sezóny jsme sledovali dění kolem Fortuny, kde soud zakázal na mimořádné valné hromadě hlasovat o akvizici aktiv v Rumunsku od skupiny Penta, která je zároveň majoritním akcionářem Fortuny. Soud dále rozhodl o jmenování nezávislého „dohlížitele“, který bude rozhodovat o rozsahu a načasování informací, které bude Fortuna povinna akcionářům zveřejnit. Titul zakončil týden na 115 Kč (+3 % t/t). První květnový týden bude ve většině Evropy zkrácený o pondělní Svátek práce. Investoři budou sledovat středeční Fed, pokračující výsledkovou sezónu a na průzkumy před víkendovým druhým kolem prezidentských voleb ve Francii. Fed by neměl přinést nové informace. Změna sazeb se nečeká a vzhledem k posledním makroekonomickým datům (slabší HDP za 1Q17) bude trh sledovat rétoriku pro příští měsíce. Očekáváme, že na trhu může být znát jistá nervozita před víkendovými volbami ve Francii. V Praze bude pokračovat výsledková sezóna. Ve čtvrtek se představí Komerční banka a v pátek Erste Group. V případě KB očekáváme 14% růst čistého zisku na 3,3 mld. Kč za 1Q17. Důvodem je propad provozních nákladů, který je spjat s mimořádnou událostí (prodej budovy centrály). Neočekáváme výraznější vliv na cenu akcie. Páteční Erste Group by měla vykázat nulovou meziroční změnu zisku před zdaněním za 1Q17 ve výši 429 mil. EUR. Odhad neobsahuje žádné jednorázové položky. Současně neočekáváme výraznější vliv na cenu akcie. Jen připomeneme, že v pátek 5.5. se akcie O2 CR naposledy obchodují s nárokem na hrubou dividendu 21 Kč (7,1% hrubý dividendový výnos). Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na úterní Caixin PMI průmyslu (oček. 51,3 po 51,2 bodech). V USA se zaměříme na pondělní ISM průmyslu (oček. 56,5 po 57,2 bodu), středeční ISM služeb (55,9 po 55,2 bodech) a zasedání FOMC (změna sazeb se nečeká), čtvrteční podnikové objednávky (oček. 0,5 po 1,0 % m/m) a páteční měsíční data o zaměstnanosti (193 po 98 tis. novým prac. místech).