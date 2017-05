Týdenní souhrn dění na finančních trzích

12.05.2017 17:25

Nedělní vítězství Emmanuela Macrona v prezidentských volbách ve Francii přineslo na začátku týdne lehké vybírání zisků, což nebyl překvapivý vývoj vzhledem k očekávanému výsledku voleb a předchozímu růstu. Ovšem k žádné výrazné změně nedošlo a po většinu týdne finanční trhy v Evropě zůstaly bez větší změny. V USA klidný vývoj pouze ve čtvrtek narušila mírná nervozita kvůli vnitropolitickým sporům, ale nakonec ani zde k výraznějšímu pohybu na finančních trzích nedošlo. Za celý týden evropské akciové trhy zůstaly beze změny, v USA akciové indexy byly v mírné ztrátě několika desetin procenta. Index PX pražské burzy celý zkrácený týden (v pondělí zavřeno) pozvolna rostl a v pátek uzavřel na 1 018 bodech (+1,2 % t/t). Hlavní roli zde hrála výsledková sezóna, když v jediný den (čtvrtek) reportovalo své výsledky za 1Q hned 5 společností. Čísla ČEZu překonaly odhady na všech úrovních. Management dále potvrdil celoroční cíl EBITDA na úrovni 52 mld. Kč a zároveň zvýšil projekci čistého zisku na 17 mld. Kč z předchozího rozmezí 12-17 mld. Kč. To také implikuje vysokou očekávanou dividendu (32 Kč/akcie). Reportovaná EBITDA 19,2 mld. Kč tvoří 36,8 % celoroční projekce a čistý zisk 51 % celoročního cíle. Akcie reagovaly růstem o 2 % t/t na 438,7 Kč. Také Pegas s provozním ziskem EBITDA na úrovni 11,3 mil. EUR a ziskem 3,7 mil. EUR zveřejnil výsledky nad očekáváním trhu. Vedení Pegasu zároveň potvrdilo cíle pro tento rok, kdy by EBITDA měla dosáhnout 43-50 mil. EUR. Pegas doručil další sadu silných výsledků, které vyhánějí cenu akcií na nová historická maxima (+4,9 % t/t na 902 Kč). Moneta oznámila čistý zisk ve výši 1 040 mil. Kč, výrazně nad naší projekcí i konsensem trhu. Na provozní úrovni jsou výsledky víceméně v souladu s odhady, rozdíl je pak dán nižšími opravnými položkami k rizikovým úvěrům. Management dále mírně zvýšil výhled pro tento rok. Reakce investorů nebyla příliš výrazná a titul si připsal 1,3 % t/t na 80,9 Kč. Naopak výsledky Fortuny zaostaly za očekáváním na všech úrovních. Provozní zisk EBITDA propadl o 36 % r/r na 3 mil. EUR. Důvodem jsou nižší marže hrubých výher a výrazný růst nákladů. Nový segment online her (kasino) pak na první pohled vypadá, že bude výrazně přispívat k tržbám společnosti, zatím ale nemáme informace k tomu, jaké náklady budou s jeho provozem spojeny. Akcie v reakci zkorigovaly předchozí růst a týden zakončily o 4 % níže t/t na 108,4 Kč, což byl s výjimkou O2 CR největší propad v rámci pražské burzy. Akcie O2 CR ztratily 6,9 % t/t, což je však dáno tím, že se titul obchoduje od úterka bez nároku na dividendu 21 Kč (7,2 % hrubý dividendový výnos. A na závěr Kofola s tržbami 1,3 mld. Kč a ztrátou 68 mil. Kč zaostala za odhady. Důvodem meziročního poklesu je situace v Polsku a sezónní efekt Velikonoc, které byly až v dubnu. Největší růst předvedla mediální společnost CME (+5 % t/t na 106 Kč). Za růstem nebyly žádné zprávy a akcie v Praze jen následovala pokračující růst na primárním trhu v USA. Příští týden by měl být v Praze o poznání klidnější. Jen akcie VIG se budou v úterý naposledy obchodovat s nárokem na dividendu 0,8 EUR (3,2% hrubý dividendový výnos). Ani globálně by příští týden by neměl přinést výrazné kurzotvorné události, jelikož nezasedají centrální banky a nejsou v plánu významné politické události. Pravděpodobně se bude hovořit o jednání představitelů MMF a eurozóny s Řeckem o odpuštění části dluhu, avšak čas na dohodu je až do 22.5. V závěrečné části bude výsledková sezóna. V Evropě bude výsledky reportovat např. RWE či Vodafone, v zámoří pak Wal-Mart či internetový gigant Alibaba. Akciové indexy by podle nás mohly projít mírným vybíráním zisků, jelikož se v USA i záp. Evropě nacházejí na rekordních úrovních a končící výsledková sezóna již neposkytne mnoho tržních impulzů. Z makroekonomického pohledu začne týden v Číně, a to maloobchodními tržbami za duben (oček. +10,8 % r/r po +10,9 %) a rovněž dubnovou průmyslovou výrobou (oček. +7 % po +7,6 %). V USA se makrodata omezí na úterní započaté stavby domů (oček. +3,7 % m/m v dubnu po -6,8 %), stavební povolení (oček. +0,3 % po 3,6 %) a také průmyslovou produkci (oček. +0,4 % m/m po 0,5 %). Prvotní žádosti podporu v nezaměstnanosti ve čtvrtek by nadále měly ukázat dobré číslo okolo 240 tis. V Německu bude v úterý zveřejněn index sentimentu finančního trhu ZEW (oček. 82 b. v květnu po 80,1 b.).