Tykačův Czech Coal by mohl od ČEZu koupit Počerady za 4 mld. Kč, spekuluje tisk

09.03.2017 13:41

Blíží se prodej elektrárny Počerady, uvádí tisk. Podle informací by ji od ČEZu měl za 4 mld. Kč koupit Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal, která patří Pavlu Tykačovi.Informace o jednáních na veřejnost poprvé prosákly v únoru. Podle Hospodářských novin se nyní jednání chýlí ke konci a finalizují se podmínky a cena, která by se měla pohybovat podle 4 mld. Kč. Podle našeho analytika by hodnota elektrárny mohla převyšovat 5 mld. Kč, více v únorovém komentáři. „Na stole je několik scénářů a ještě není jasné, jak vše dopadne. Počkejme si,“ uvedl Tykačův mluvčí Jan Chudomel. Jednání podle HN začátkem roku inicioval Tykač, jelikož ČEZ má ještě jednu opci na prodej v roce 2024 za 2 mld. Kč, ten by však do té doby nic nenutilo do elektrárny investovat. „V tuto chvíli je protistrana, což je Vršanská uhelná, pod velkým tlakem, protože my nejsme motivováni dávat peníze do údržby tamní elektrárny. Přišli proto s tím, že si ji chtějí koupit a starat se o ni, aby jim vydržela déle,“ řekl koncem února ředitel ČEZu Beneš pro ČTK. Jedná se o podmínkách dodávek elektřiny, kterou by několik let ČEZ za fixní cenu odebíral. Akcie ČEZu (BAACEZ) dnes oslabují o 0,5 % na 447 Kč. Zdroj: Hospodářské novinyJan TománekFio banka, a.s.