Umírněný vývoj v Praze pokračuje, Erste na měsíčních minimech

23.08.2017 17:06

Pražská burza se již více jak týden drží ve velmi úzkém pásmu těsně nad hranicí 1030 bodů. Index PX dnes otvíral v kontextu silné seance na US trzích mírně v plusu, zisky však neudržel a přetočil se do mírného záporu a končil se ztrátou 0,23%. Objemy obchodů jsou nadále nízké, když dnes dosáhl zobchodovaný objem necelých 430 mil. Kč. Přes 100 mil. Kč zobchodovaného objemu se dostal pouze ČEZ, který přerušil svoji růstovou sérii. Kurz se držel v zelených číslech po většinu dne, do záporu se dostal až v závěrečné aukci. O výraznější výprodeje se zatím nejednalo, pokles po aukci byl nakonec o 0,24%. Nejlepší momentum z posledních dní nadále potvrzuje Moneta (vyjma méně likvidního Stock Spirits), která posílila o 0,6% a dostala se přes hranici 78 Kč. V obráceném duchu se nadále obchoduje Erste Group, která z lokálního maxima během dvou týdnů již oslabila o více jak 6%. Dnešní close na úrovni 917 Kč je nejnižší závěrečná hodnota za poslední měsíc. Kurz dnes oslabil o 1,19%. Na mírný růst po včerejších výsledcích navázaly akcie pojišťovny VIG. Kurz dnes posílil o 0,6%. Strmá křivka na grafu Stock Spirit se protahuje a kurz dnes posílil o dalších téměř 5% a vylepšil opět letošní maxima. Na nová mnohaletá maxima se dnes rovněž posunul kurz Philip Morris (+1,6%) a již se přiblížil hranici 16 tis. Kč. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.