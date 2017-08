Under Armour oznámil menší ztráty než se očekávalo

01.08.2017 14:41

Společnost reportovala nižší ztráty než se čekalo, prodeje překonaly odhady analytiků Výsledky společnosti Under Armour (UA) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 1,088 1,079 1,471 Čistý zisk (mil. USD) -12,308 -- -52,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -0,03 -0,06 0,29 Společnost oznámila ztrátu 12,3 mil. USD, tedy 3 centy na akcii. Tržby činily 1,088 mld. USD, tedy více než očekávaných 1,079 mld. USD. Zároveň byl upraven výhled na fiskální rok, během kterého společnost očekává čistý zisk na akcii v rozmezí od 0,37 do 0,40 USD. Kevin Plank, CEO společnosti, řekl, že během posledních let Under Armour investoval velké finanční prostředky do chodu společnosti, a firma podle něj stále dosahuje velmi dobrých výsledků na trhu. Výrobce sportovního oblečení a obuvi také oznámil, že schválil plán na restrukturalizaci za účelem přizpůsobení se zákazníkům a neustále se měnícímu trhu. Navzdory tomu, že společnost během tohoto roku zaznamenává o něco horší výsledky než bylo zvykem, podle expertů stále zůstává jednou z nejsilnějšíchfirem na trhu se sportovním oblečením. Akcie společnosti Under Armour v předobchodní fázi klesají o téměř 4 %. Under Armour Inc (UA) uzavřel na 18,11 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 8,4 P/E 41,5 Vývoj za letošní rok (%) -28,0 Očekávané P/E 42,8 52týdenní minimum (USD) 17,1 Prům. cílová cena (USD) 21,0 52týdenní maximum (USD) 42,9 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: MarketWatch, CNBC, BloombergJan KreglFio banka, a.s.