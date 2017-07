UniCredit Bank se dohodla s PIMCO a Fortress na odprodeji špatných úvěrů ve výši 17,7 miliard eur

17.07.2017 11:51

Transakce by měla bance pomoci zvýšeit kapitálový poměr CET1 zhruba o 10 bazických bodů.Italská banka UniCredit Bank dnes oznámila, že se dohodla s americkými investičními společnostmi PIMCO a Fortress na odprodeji špatných úvěrů ve výši 17,7 miliard eur. Úvěry tak budou sekuritizovány do tzv. asset backed securities (dluhopisy zajištěnné aktivy) a posléze prodány. To by mělo bance pomoci navýšit kapitálový poměr CET1 zhruba o 10 bazických bodů. Transakce je součástí strategie banky oznámené již v průběhu minulého roku. Ta obsahovala také propouštění tisíců zaměstnanců a emisi nových akcií v objemu 13 miliard eur. Akcie UniCredit Bank (CRIN) se obchodují také na německé burze, kde dnes oslabují o 0,7 % na 17 eur za akcii. UniCredit SpA (CRIN) -0,7 % na 17 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 37,9 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +24,0 Očekávané P/E 14,5 52týdenní minimum (EUR) 8,7 Prům. cílová cena (EUR) 18,0 52týdenní maximum (EUR) 17,7 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.