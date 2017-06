Unipetrol: Letošní EBITDA Benziny by mohla překročit 1 mld. Kč

Ředitel Benziny Marek Zouval uvedl, že zisk EBITDA by v letošním roce mohl překročit 1 mld. Kč a tržní podíl by mohl do konce roku překročit 20 %. Loni byla EBITDA 957 mil. Kč a tržní podíl Benziny byl v lednu 18,1 %. Růst je dán postupným přebíráním nakoupených čerpacích stanic od OMV. Zprávu vnímáme neutrálně.