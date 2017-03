Unipetrol: Nová strategie, návrh dividendy nezazněl

15.03.2017 11:45

Unipetrol zveřejnil novou strategii pro následující období, která ale mnoho konkrétních dat nenabízí. EBITDA LIFO by podle nové strategie měla v letech 2017-2018 dosáhnout výše 19,7 mld. Kč. Tato suma nezahrnuje další platby od pojišťoven za havárie jednotek v Litvínově a Kralupech. Z toho by většinu 17,5 mld. Kč měl doručit segment downstream (rafinerie + petrochemie) a maloobchod pak 2,3 mld. Kč. EBITDA LIFO dosáhla 10,9 mld. Kč v r. 2015 a 12,0 mld. Kč v r. 2016. Letos očekáváme zhruba hodnotu jako v loňském roce. To znamená výrazný pokles v roce 2018 na 8 mld. Kč. To je pravděpodobně vzhledem k tomu, že Unipetrol očekává prudký pokles společné petrochemické marže, což nemůže nekompenzovat růst modelové rafinační marže. CAPEX 2017-2018 očekává Unipetrol na úrovni 16,3 mld. Kč. To zahrnuje také dostavbu nové jednotky PE3 (8,5 mld. Kč, cca polovina je už proinvestována). Dále 8,6 mld. Kč by měla být investice do rozvoje (83 % downstream a 15 % maloobchod) a 7,6 mld. Kč na údržbu. V těchto investičních nákladech by měly být zahrnuty investice také do Spolany, nicméně konkrétní číslo Unipetrol neuvedl. Tržní podíl maloobchodu by měl dosáhnout 20,7 % ze současných 17,6 %. Využití kapacit by mělo vzrůst z průměrných 76 % na 87 %. Unipetrol plánuje zachovat výplatu dividendy a její systematický růst. Management potvrdil, že dá návrh na výplatu dividendy v tomto roce. Konkrétní částka ovšem nezazněla. Podle vedení Unipetrolu by měla být vyšší než vloni (5,52 Kč/akcie). Ke Spolaně uvedl management, že to je pro Unipetrol významné aktivum, které pozitivně přispívá k zisku Unipetrolu. Žádné další podrobnosti týkající se např. ziskovosti a CAPEX ovšem management neuvedl. Unipetrol je spokojen se svou kapitálovou strukturou. Společnost má čistou hotovost a neplánuje si vzít dluh. Plánované investice tak bude krýt svým peněžním tokem. Nová strategie bohužel neobsahuje mnoho konkrétních dat. Ani na konferenčním hovoru nebylo vedení sdílnější a další detaily neuvedlo. Celou strategii tak bereme jako rétorické cvičení. Co se týká dividendy, očekávali jsme, že Unipetrol zveřejní konkrétní návrh dividendy nebo dividendové politiky. A toho jsme se opět nedočkali.