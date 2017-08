Unipetrol: Plánované investice do Spolany, rostoucí dividenda

V dnešním tisku je rozhovor s generálním ředitelem Unipetrolu Andrzejem Modrzejewskim. Potvrdil, že nedávno akvírovaná Spolana je pro Unipetrol důležitá a bude do ní investovat. Celkové investice by v 2017-2018 měly dosáhnout 16 mld. Kč. Provozní zisk ve stejném období by měl být 20 mld. Kč (EBITDA za 1H17 je 10 mld. Kč). Dividenda by měla být rostoucí. Nová strategie by měla být oznámena na konci r. 2018.