Unipetrol: Představenstvo navrhuje dividendu 8,3 Kč/akcie

26.04.2017 13:45

Představenstvo Unipetrolu navrhuje vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 8,3 Kč na jednu akcii. To odpovídá hrubému výnosu 3,2 %. Rozhodný den je stejný jako pro účast na valné hromadě (VH). To je 7. kalendářní den před jejím konáním. Datum VH nebylo ještě stanoveno (loni červen). Dividendu musí schválit akcionáři na VH. Dividenda je podle předchozích prohlášení progresivní (loni 5,52 Kč). Oznámení dividendy by mělo být pro trh pozitivním signálem, ale v našich projekcích jsme čekali vyšší výplatu. Unipetrol je v situaci, kdy si to může dovolit.