Unipetrol představil výsledky za 2Q, dosáhl čistého zisku 3,6 mld. Kč

21.07.2017 10:26

Petrochemická a rafinérská skupina Unipetrol oznámila výsledky za 2Q a 1. pololetí 2017 Výsledky společnosti Unipetrol za 1. pololetí 2017 1. pol. 20171. pol. 2016 Tržby (mld. Kč) 61,031 38,237 EBITDA LIFO (mld. Kč) 10,160 4,933 EBIT (mld. Kč) 8,673 3,877 Čistý zisk (mld. Kč) 6,399 3,081 Finanční výsledky Tržby Unipetrolu meziročně vzrostly v prvním pololetí 2017 o 60 % díky vyšším cen ropy a také obnovení výroby etylenové jednotky a kralupské rafinerie. Provozní zisk EBITDA LIFO vzrostl z úrovně 4 933 mil. CZK v 1. pololetí 2016 na úroveň 10 160 mil. CZK v 1. pololetí 2017 (za 2Q 2017 6,5 mld. CZK). Čistý zisk vzrostl z 3 081 mil. Kč na 6 399 mil. CZK (za 2Q 2017 3,6 mld. CZK). Finanční ukazatele za 1. pololetí 2017 zahrnují potvrzené platby za pojistné události související s mimořádnými událostmi ve výši 4,1 mld.CZK. V segmentu downstream se ziskovost zvýšila i přes meziroční pokles petrochemických marží. Hlavními příčinami tohoto zlepšení bylo výrazné zvýšení prodejních objemů kvůli obnovení výroby etylenové jednotky v Litvínově a jednotky FCC v Kralupech nad Vltavou po mimořádných událostech. Potvrzené platby za pojistné události také pomohli k vyššímu zisku. Provozní zisk EBITDA LIFO segmentu downstream výrazně vzrostl ze 4 530 mil. Kč v 1. pololetí 2016 CZK na 9 514 mil. CZK. Maloobchodní segment zaznamenal výrazné meziroční zlepšení ziskovosti o 81 %. Indikátor EBITDA LIFO vzrostl z 376 mil. CZK na 681 mil. CZK, a to díky vyšším palivovým i nepalivovým prodejům Benziny. Podle prohlášení společnosti: Vyšších prodejů paliv bylo dosaženo díky řadě aktivit v oblasti prodeje, marketingu a zvyšování standardů, dobré dynamice české ekonomiky a pokračujícímu přebírání čerpacích stanic od OMV. Tržní podíl Benziny meziročně vzrostl o zhruba 1,9 procentního bodu na 18,7 %. Výhled na 2. pololetí 2017 Podle strategie představené 15. března 2017 pro období 2017-2018, je plánováno dosažení provozního zisku EBITDA LIFO na úrovni téměř 19,7 mld. CZK. Nicméně po započítání následně dohodnutých plateb za pojistné události související s etylenovou jednotkou a jednotkou FCC ve výši 4,1 mld. CZK, dosahuje projektovaná EBITDA LIFO téměř 24 mld. Kč. Ve stejném období společnost plánuje značné investice do nových technologií. Unipetrol se také chce zaměřit na upevnění Benziny na českém trhu a na nárůst jejího tržního podílu nad 20 %. Unipetrol (BAAUNIPE) +2 % na 305 CZK Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. CZK) 55,3 P/E 4,9 Vývoj za letošní rok (%) +65,9 Očekávané P/E 5,0 52týdenní minimum (CZK) 171,1 Prům. cílová cena (CZK) 282,5 52týdenní maximum (CZK) 307,9 Dividendový výnos (%) 2,7 Zdroj: Unipetrol, BloombergRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.