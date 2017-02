Unipetrol prodloužil odstávku etylénové jednotky na 14 dnů

24.02.2017 17:40

Unipetrol dnes po uzavření trhu oznámil prodloužení odstávky etylénové jednotky.Do obnovení provozu etylénové jednotky budou nadále omezeny dodávky etylenu do Spolany v Neratovicích a do polyetylenových jednotek v Litvínově. Akcie Unipetrolu (BAAUNIPE) dnes uzavřely o 0,2 % výše na 212,5 Kč. Zdroj: UnipetrolJan TománekFio banka, a.s.