Unipetrol: Projekce výsledků za 2Q17

17.07.2017 12:45

Makro, standardní provoz a platba od pojišťoven můžou znamenat rekordní čtvrtletí Unipetrol oznámí výsledky za 2Q17 v pátek 21. července před otevřením trhu. Standardní provoz, silné makroprostředí a platby od pojišťoven znamenají, že Unipetrol bude v 2Q17 atakovat rekordní kvartály. V druhém čtvrtletí pozitivně ovlivní výsledky pojistné plnění vztahující se k havárii v Kralupech a Litvínově. Unipetrol by měl zaúčtovat celkem 3 mld. Kč (12,9 a 120 mil. USD). Unipetrol již od pojišťoven dostal 12 mld. Kč, ale to není konečná částka. Podle odhadů by měly pojišťovny doplatit ještě 3,2 mld. Kč (17,9 Kč na akcii). Unipetrol se stále může těšit velmi příznivému makroprostředí. Modelová rafinační marže je v meziročním srovnání vyšší (3,8 USD/b proti 3,1, nebo +22,6 % r/r). Společně s rozdílem B-U hodnota mírně klesla (-5,3 % r/r). Spojená petrochemická marže taktéž meziročně mírně klesla (843 EUR/t, -3,9 % r/r), ale stále je na vysokých úrovních. Výsledky budou v meziročním srovnání podstatně lepší. Je to kvůli standardnímu provozu etylenové jednotky a z toho plynoucí vyšší objemy petrochemických produktů. Navíc od úrovně EBITDA se pozitivně projeví zmiňovaná platba od pojišťoven. Tržby za 2Q17 vzrostou o 31,2 % r/r na 27 mld. Kč. Důvodem růstu jsou skutečnosti zmíněné výše. Očekáváme, že zisk EBITDA vzroste podobně jako výnosy a dosáhne 5,6 mld. Kč. Na této úrovni by se mělo objevit pojistné plnění ve výši 3 mld. Kč (loni 3,9 mld. Kč). Č. zisk by měl dosáhnout 4,1 mld. Kč (31 % r/r). Očekáváme také, že mimo samotných čísel a doprovodného komentáře, se Unipetrol vyjádří k dalším, finálním doplatkům od pojišťoven (oček. 3,2 mld. Kč) a běžnému provozu a investicím. unipetrol-2q17-projekce.pdf