Unipetrol: Silné výsledky ve shodě s odhady, návrh dividendy

27.04.2017 08:40

Unipetrol reportoval dnes ráno výsledky za 1Q17, které jsou ve shodě s odhady. Vedení navrhuje dividendu (8,3 Kč) ze zisku minulého roku. Tržby meziročně vzrostly o 69 % a dosáhly 29,9 mld. Kč. Za meziročním růstem jsou vyšší objemy petrochemických produktů a vyšší ceny ropy. EBITDA je 4 mld. Kč (loni 559 mil. Kč, 610 % r/r), což se téměř přesně shoduje s našimi odhady i odhady trhu. Podle očekávání zaúčtoval Unipetrol platbu od pojišťoven ve výši 1 mld. Kč. Vzhledem k absenci podobné položky v 1Q16 to jen zvyšuje meziroční rozdíl. EBITDA LIFO dosáhla 3,6 mld. Kč (loni 350 mil. Kč). Pozitivně do ní přispěly oba segmenty. Downstream (rafinérie a petrochemie) reportoval 3,4 mld. Kč a maloobchod (Benzina) 265 mil. Kč. Tržní podíl Benziny narostl na 18,1 % (17,6 % v 4Q16, 16,3 % v 1Q16). Za podstatným meziročním nárůstem je hlavně segment downstream a zmíněné vyšší objemy, které souvisí s obnovením výroby etylénové jednotky. V meziročním srovnání podstatně vzrostlo využití rafinérských kapacit, objem zpracované ropy a využití etylénové jednotky (88 % a 1,9 mil. tun a 65 %). To souvisí se standardním provozem jednotek Unipetrolu. Č. zisk po loňské ztrátě vyskočil na 2,8 mld. Kč (loni -25 mil. Kč). Unipetrol dokázal vytvořit za 1Q17 volný peněžní tok ve výši 1,8 mld. Kč a čistá (nemá dluh) hotovostní pozice je 4,5 mld. Kč (9,6 mld. Kč před rokem a 2,8 mld. Kč na konci 2016). Podle Unipetrolu by měly pojišťovny zaplatit za událost v Litvínově celkem 14 mld. Kč. Z této částky bylo již 7,9 mld. Kč vyplaceno v 2016. Za událost v Kralupech by měl Unipetrol od pojišťoven dostat 1,2 mld. Kč, z kterých dostal 1 mld. Kč v 1Q17. Celkem by tedy měl Unipetrol ještě dostat 6,3 mld. Kč (34,7 Kč na akcii). Naše očekávání byla mírně optimističtější (7,2 mld. Kč). Představenstvo Unipetrolu navrhuje vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 8,3 Kč (loni 5,52 Kč) na jednu akcii. To odpovídá hrubému výnosu 3,1 %. Rozhodný den je stejný jako pro účast na valné hromadě (VH). To je 7. kalendářní den před jejím konáním. Datum VH nebylo ještě stanoveno. Dividendu musí schválit akcionáři na VH. Samotné výsledky nepřekvapily a jsou podle očekávání silné. Reportovaná EBITDA je jednou z nejvyšších v historii. Pozitivně hodnotíme schopnost Unipetrolu generovat hotovost. Pozitivní je také návrh na výplatu dividendy, i když je managementem navržená částka nižší než naše očekávání. Očekáváme, že příznivé makroprostředí bude trvat i nadále. To spolu s obnoveným, standardním provozem slibuje rekordní výsledky. Ty navíc budou podpořeny dalšími platbami od pojišťoven. mil. Kč 1Q17 1Q16 r/r J&T rozdíl Kons rozdíl Tržby 29 850 17 686 68,8% 28 443 4,9% 28 401 5,1% EBITDA 3 971 559 610,4% 4 079 -2,7% 3 942 0,7% marže 13,3% 3,2% 10,1pb 14,3% -1,0pb 13,9% -0,6pb EBIT 3 328 103 3 131% 3 529 -5,7% 3 382 -1,6% marže 11,1% 0,6% 10,6pb 12,4% -1,3pb 11,9% -0,8pb Č. zisk 2 826 -25 n.m. 2 859 -1 1% 2 812 0,5% Zdroj: Unipetrol, J&T Banka