Unipetrol v únoru zaznamenal zlepšení rafinérské a petrochemické marže, dařilo se také Orlenu a MOLu

Rafinérské a petrochemické marže středoevropských zpracovatelů ropy v únoru zaznamenaly zlepšení.Rafinérská marže společnosti Unipetrol v únoru vzrostla na 4,4 USD/barel z lednových 4,1 USD/barel. Kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu v únoru vzrostla na 834 EUR/tuna z 755 EUR/tuna za leden. Marže z olefinů v únoru vzrostla na 396 EUR/tuna z 336 EUR/tuna, marže z polyolefinů vzrostla na 438 EUR/tuna z 419 EUR/tuna. Dařilo se i společnostem PKN Orlen a MOL, které marže zveřejnily v minulém týdnu. Akcie Unipetrolu (BAAUNIPE) dnes ztrácí 0,3 % na 217 Kč, PKN Orlen (PKN) posiluje o 1,9 % na 97,96 PLN a MOL (MOL) roste o 0,1 % na 20720 HUF. Zdroj: Unipetrol, PKN Orlen, MOLJan TománekFio banka, a.s.