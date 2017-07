Unipetrol: Výsledky za 2Q17 překonaly odhady a jsou nejlepší v historii

21.07.2017 08:50

Unipetrol reportoval dnes ráno výsledky za 2Q17, které překonaly odhady a jsou nejlepší v historii. Tržby vzrostly v meziročním srovnání o 51,7 % na 31,2 mld. Kč a překonaly tržní očekávání o 3,8 %. Stejně jako výnosy vzrostly meziročně i ostatní linky výsledovky. Za tím je vyšší cena ropy, vyšší objem petrochemických produktů (120 % r/r) a také rafinérské produkce (18 %). Růst petrochemické výroby je dán obnovením provozu etylénové jednotky a u rafinérské produkce absencí odstávky. Reportovaná EBITDA 6,1 mld. Kč (42,1 % r/r) je o 4,1 % lepší než konsensus. Tato hodnota je nejvyšší v historii. Mimo uvedených důvodů tuto úroveň pozitivně ovlivnila platba od pojišťoven (3,1 ml. Kč) a silné makroprostředí. EBITDA LIFO dokonce dosáhla 6,5 mld. Kč (42,8 % r/r). Na finanční úrovni byly náklady vyšší, než jsme čekali. Důvodem jsou kurzové rozdíly. Platby od pojišťoven jsou v dolarech a dolar proti koruně oslabil. Č. zisk oznámil Unipetrol na úrovni 3,6 mld. Kč (15 % r/r). Tento výsledek je mírně nižší, než se čekalo, vzhledem k zmíněným finančním nákladům (FX). Oba dva segmenty, downstream (rafinérie a petrochemie) i maloobchod, přispěly do hospodaření kladnými čísly. Downstream dosáhl EBITDA LIFO 6,2 mld. Kč a maloobchod 415 mil. Kč. Tržní podíl maloobchodu (Benzina) dosáhl v dubnu 18,7 %. Volný peněžní tok je za 2Q17 -3,1 mld. Kč. Důvodem je investiční činnost (Cash Pool -6,7 mld. Kč). Unipetrol má čistou hotovost (nemá dluhy) 1,4 mld. Kč. To je pokles proti 4,5 mld. Kč v 1Q17. Co se týká pojistného plnění, Unipetrol již dostal za události v Litvínově a Kralupech 12 mld. Kč. Společnost odhaduje, že by od pojišťoven měla dostat ještě 2,8 mld. Kč (15,4 Kč na akcii). Tento odhad je mírně nižší než v předchozím kvartále (3,2 mld. Kč). Výsledky překonaly očekávání a dosáhly rekordní hodnoty. Report za 2Q17 hodnotíme pozitivně a očekáváme pozitivní reakci investorů. mil. Kč 2Q17 2Q16 r/r J&T rozdíl Kons rozdíl Tržby 31 181 20 551 51,7% 29 510 5,7% 30 053 3,8% EBITDA 6 055 4 260 42,1% 5 557 9,0% 5 819 4,1% marže 19,4% 20,7% -1,3pb 18,8% 0,6pb 19,4% 0,1pb EBIT 5 345 3 774 41,6% 4 937 8.3% 5 112 4,6% marže 17,1% 18,4% -1,2pb 16,7% 0,4pb 17,0% 0,1pb Č. zisk 3 573 3 106 15,0% 3 837 -6,9% 3 812 -6,3% Zdroj: Unipetrol, J&T Banka