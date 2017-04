United Technologies reportoval pozitivní výsledky za 1Q

26.04.2017 14:26

Tržby i zisk meziročně vzrostly nad očekávání analytiků. Výsledky společnosti United Technologies Corp (UTX) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 13,8 13,5 13,35 Čistý zisk (mld. USD) 1,4 -- 1,2 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,48 1,39 1,46 Tržby i zisk nad očekávání Americký konglomerát United Technologies oznámil pozitivní výsledky za první kvartál tohoto roku. Společnost vyrábějící vše od proudových motorů až po výtahy zaznamenala lepší než očekávané tržby i zisk. Čistý zisk United Technologies meziročně v prvním čtvrtletí poskočil o 18 %, zatímco tržby překonaly očekávání meziročním růstem tržeb o 3 %. Provozní zisk firmy vzrostl z 1,96 miliardy v roce 2016 na 2,27 miliardy dolarů v prvním čtvrtletí 2017. Otis zaznamenal růst tržeb i přes zpomalení poptávky v Číně Významná dceřiná společnosti Otis, největší světový výrobce výtahů, bojuje se zpomalením poptávky po výtazích spojené s poklesem výroby v zemi. Přesto Otis zaznamenal rostoucí tržby ve výši 2,8 miliardy dolarů, přičemž v prvních třech měsících minulého roku se jednalo o 2,72 miliardy dolarů. Výhled EPS pro 2017 v rozmezí 6,30 až 6,60 dolarů na akcii United Technologies potvrdila svůj výhled pro rok 2017, kdy počítá se ziskem na akcii v rozmezí 6,30 až 6,60 dolarů na jedný akcii. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávají 6,55 dolarů na akcii. Tržby firma očekává v rozmezí 57,5 až 59 miliard dolarů, analytici očekávají 58,7 miliardy. Růst organických tržeb by se měl pohybovat v hranici 2 až 4 % meziročně. Akcie společnosti v pre-marketu rostou o 0,71 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou zde. United Technologies Corp (UTX) včera uzavřel na 116,87 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 93,7 P/E 17,7 Vývoj za letošní rok (%) +6,6 Očekávané P/E 17,8 52týdenní minimum (USD) 96,9 Prům. cílová cena (USD) 118,9 52týdenní maximum (USD) 117,3 Dividendový výnos (%) 2,3 Zdroj: United technologies, The Financial Times, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.