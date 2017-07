United Technologies reportovala výsledky za 2Q a zlepšila výhled pro fiskální rok

25.07.2017 14:40

Firma zlepšila výhled na úrovni tržeb i zisku, když těží zejména z dobrých výsledků divize výtahů Otis a rostoucí poptávky po vytápěcích a chladicích systémech. Výsledky společnosti United Technologies Corp (UTX) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 15,28 15,24 14,87 Čistý zisk (mld. USD) 1,44 -- 1,38 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,80 1,77 1,82 Pozitivním výsledkům pomáhal výtahový business společně se silnou poptávkou po vytápěcích a chladicích systémech Společnost vyrábějící vše od proudových motorů až po výtahy reportovala výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Firma reportovala pozitivní výsledky, kterým pomáhal výtahový business společně se silnou poptávkou po vytápěcích a chladicích systémech. Rostly tržby tří z celkových čtyř divizí Tržby za druhé čtvrtletí vzrostly v meziročním srovnání o 3 % na 15,28 miliard dolarů. Pozitivní čísla firma vykázala díky solidnímu růstu tří ze čtyř divizí společnosti. Hlavní divize co se tržeb týče UTC climate, controls & security, vykázala v meziroční komparaci nárůst tržeb o 5,6 % na 4,7 miliardy dolarů. Navíc vyšší tržby divize výtahů Otis a motorových vozidel Pratt & Whitney napomohly vyrovnat pokračující zpomalení jednotky leteckých systémů, kde tržby poklesly o 2 % na 3,6 miliardy dolarů. Firma zlepšila výhled Konglomerát v souvislosti s výsledky za druhé čtvrtletí taktéž vylepšil výhled pro fiskální rok 2017. Nově United Technologies očekává organické tržby v rozmezí 3% až 4% růstu. Jedná se o mírné zlepšení výhledu z předchozího 2% až 4% očekávaného růstu. Dolní hranice výhledu byla ze strany United Technologies zvýšena také v oblasti očištěného zisku na akcii, který v současnosti firma očekává v rozmezí 6,45 až 6,60 dolarů na akcii. Minulý výhled projektoval 6,30 až 6,60 dolarů na akcii. Akcie United Technologies si od počátku roku připsaly již více než 12 %, když trhy očekávají, že společnost by mohla těžit z Trumpových slibů o navyšování vojenských výdajů. Akcie firmy se dnes v pre-marketu obchodují o procento silnější. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. United Technologies Corp (UTX) včera uzavřelo na 123,13 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 98,7 P/E 18,5 Vývoj za letošní rok (%) +12,3 Očekávané P/E 18,7 52týdenní minimum (USD) 97,6 Prům. cílová cena (USD) 128,1 52týdenní maximum (USD) 124,8 Dividendový výnos (%) 2,1 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, United Technologies František Mašek, Fio banka, a.s.