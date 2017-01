ÚOHS uložil operátorům Vodafone a O2 pokutu za propojování sítí z roku 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nepravomocně uložil pokutu mobilním operátorům Vodafone a O2 za propojování sítí od roku 2001."Jedná se o spor ještě z dob fungování společnosti Eurotel, který se vleče již mnoho let. Jsme přesvědčeni, že jsme žádný správní delikt nespáchali, proto se budeme proti rozhodnutí ÚOHS odvolávat," řekla ČTK mluvčí O2 Lucie Pecháčková. Vodafone již podal rozklad. Vodafone by měl zaplatit 49,6 mil. Kč, na O2 připadá 49,5 mil. Kč. Akcie O2 Czech Republic (BAATELEC) dnes posilují o 0,3 % na 271,1 Kč. Zdroj: ČTK, Hospodářské novinyJan TománekFio banka, a.s.