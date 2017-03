Úpis akcií Deutsche Bank jen do konce tohoto týdne

29.03.2017 10:06

Možnost obchodovat práva na úpis nových akcií Deutsche Bank trvá jen do 31. března.Obchodovat s právy na úpis je možné jen do konce obchodního dne 31. 3. 2017, na trhu NYSE do 30. 3. 2017 do 17:00. Pokyny k účasti na úpisu je možné podávat osobně na pobočkách Fio banky či telefonicky do 31. 3. 2017 do 12:00 SEČ pro trhy Xetra a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a do 30. 3. 2017 do 17:00 SEČ pro trh NYSE. Nově vydané akcie ponesou stejné právo na dividendu jako akcie původní. Pro právě probíhající emisi akcií platí, že jednu novou akcii lze nakoupit za každá dvě úpisová práva/původní akcie. Klienti tak mají právo nakupovat v poměru 2:1. Cenu nových akcií Deutsche Bank určila na 11,65 EUR, přičemž v současné chvíli se akcie společnosti obchodují na německé burze na 16,2 EUR, hlasovací práva pak za 2,28 EUR. Klienti mají možnost obchodovat práva jak v Německu, tak i v USA. V e-Brokeru lze pro Německo nalézt pod tickerem 03KB, pro USA je ticker DB-R. Další informace o chystané reorganizaci banky, kterou Deutsche Bank ohlásila spolu se záměrem o navýšení kapitálu, jsou zde. Zdroj: FioFilip TvrdekFio banka, a.s.