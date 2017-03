US indexy kolem nuly

08.03.2017 20:26

Americké indexy se v posledních dnech obchodují v úzkém pásmu a ani dnešek není výjimkou.Po mírném ústupu z rekordních maxim, kterých bylo u US indexů dosaženo v průběhu minulého týdne, se indexy v posledních dnech pohybují v úzkém pásmu a investoři vyčkávají na nové impulzy. Ty mohou přicházet jak ze strany nové administrativy prezidenta Trumpa (podoba zdravotnické reformy, daňové změny), tak ze strany FEDu (jednání o sazbách v příštím týdnu). Dnešní data ohledně zaměstnanosti v soukromém sektoru vyzněla pozitivně, když bylo vytvořeno nejvíce míst za poslední tři roky. Hlavní US indexy se dnes pohybují opět kolem nuly. Širší S&P aktuálně připisuje necelou desetinu procenta, mírně vyšší zisk je u Nasdaqu, který přidává 0,4%. Brzdou lepšího vývoje je energetický sektor (-2%), který ztrácí s výrazným propadem ropy (-4%), která se dostala na nejnižší hodnoty za poslední téměř 2 měsíce. Podle informací EIA vzrostly US zásoby surové ropy nejvíce od začátku sledování v roce 1982, změna dosáhla 8,2 mil. barelů. V záporu se drží i utility (-1,5%) a sektor real erste (-1%), což jsou tradiční dividendové sektory a ty jsou v pozadí v kontextu pokračujícího růstu výnosu dluhopisů. Výnos 10letého US dluhopisu přesáhnul dnes 2,56%. Tato situace naopak vyhovuje finančnímu sektoru, který posiluje o 0,4%. V plusu je i zdravotní sektor a biotechnologie, které umazávají včerejší pokles po komentářích prezidenta Trumpa ohledně cenové politiky u léků. Z jednotlivých titulů se vede dobře poradenské společnosti H&H Block. Po reportu výsledků titul přidává o více jak 15%. Po silném 4Q a výhledu pro letošní rok posiluje rovněž prodejce dětského oblečení Children´s Place (+18%). Situace u této firmy je dost odlišná od celého sektoru, když prodejcům oděvů se moc v poslední době nedaří. Tutu skutečnost potvrzuje dnes po výsledcích vývoj Urban Outfitters (-3,5%). Index S&P 500 -0,12 % na 2365,45 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,5 % Energie -2,2 % Zbytná spotřeba +0,3 % Utility -1,5 % Základní materiály +0,3 % Reality -1,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna H&R Block (HRB) +16 % Marathon Oil Corp (MRO) -7,4 % PPG Industries (PPG) +9,0 % Devon Energy Corp (DVN) -6,5 % TripAdvisor (TRIP) +6,2 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -5,6 % Macy's (M) +3,4 % Murphy Oil Corp (MUR) -5,3 % Kohl's Corp (KSS) +3,4 % Noble Energy (NBL) -4,0 % David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.