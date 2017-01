USA: Index spotřebitelských cen CPI se v prosinci meziročně zvýšil o 2,1 %

CPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,2 % Jádrový CPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % CPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 1,7 % Jádrový CPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 2,1 % Zdroj: BloombergVojtěch CinertFio banka, a.s.