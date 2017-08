USA: Newyorský výrobní index v srpnu na 25,2 b. nad očekávání, maloobchodní tržby v srpnu vzrostly

Články

Nemusíte byť žiaden expert na financie, aby ste mohli začať s investovaním. Stačí sa zorientovať v tom, čo je naozaj dôležité, na čo sa nesmie zabudnúť, a na čo si musíte dať pozor. Kým nezískate vlastné skúsenosti, môžete sa na investičný trh vydať s radami od nás. Celá zpráva »

Slováci tento rok znovuobjavujú Slovensko. Kvôli bezpečnostnej situácií v zahraničí, stavili mnohí na dovolenku doma. Podľa prieskumu, ktorý pred letom pre Poštovú banku realizovala spoločnosť 2muse, plánovala v SR dovolenkovať viac ako polovica našincov (52%). Už minulý rok pritom hlásili slovenské hory rekordnú návštevnosť. Navštívili ich takmer dva milióny turistov, z čoho približne tri pätiny boli domáci. Zmena dovolenkových preferencií však neznamená menší význam poistenia. Celá zpráva »

O bublinách na finančných trhoch sa hovorí už niekoľko rokov, a napriek tomu sa ceny väčšiny investičných aktív stále držia na relatívne vysokých úrovniach. V ostatnej dobe začínajú okrem skeptikov o bublinách verejne debatovať aj investiční stratégovia a analytici významných investičných spoločností. Celá zpráva »

V súčasnosti sa pre sporenie na súkromných účtoch v druhom pilier rozhoduje len tretina mladých ľudí, ktorí v daný rok vstupujú na trh práce. Viacerí si nechávajú toto rozhodnutie na neskôr. Majú na to čas až do dovŕšenia 35. roku života. No nerobia dobre. V skutočnosti práve prvé roky sporenia rozhodujú o tom, či bude človek v dôchodkovom veku žiť na dôstojnej úrovni, alebo živoriť . Celá zpráva »

Keď dokážu genetické testy predpovedať, či má človek dispozície na niektoré vážne ochorenie, napríklad rakovinu, či Alzheimerovu chorobu, je to určite dobré pre prevenciu. Pre poisťovne to však je nočnou morou. Hrozí im totiž, že sa k nim pohrnú najmä ohrození klienti. Celá zpráva »