USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti pod očekávání

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. ledna): aktuální hodnota: 234 tis. očekávání trhu: 252 tis. předchozí hodnota: 247 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna): aktuální hodnota: 2046 tis. očekávání trhu: 2075 tis. předchozí hodnota: 2087 tis. Zdroj: BloombergVojtěch CinertFio banka, a.s.