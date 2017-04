USA: Obchodní bilance v únoru s nižším než očekávaným deficitem, -43,6 mld. dolarů

Články

Od prvého apríla platí novela exekučného poriadku, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vyštverať sa z dlhovej pasce, zefektívniť exekúcie a proces vymáhania dlhu sprehľadniť. Novela zákona je pri neustálom náraste počtu Slovákov v exekúcii potrebná ako soľ, no nemožno jej nevytknúť znaky populizmu. Celá správa »

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá správa »

Kým sa poslanci Národnej rady SR usilovne zaoberajú otázkou, ako zrušiť mečiarove amnestie, vláde sa bez väčších problémov darí presadzovať spektakulárne opatrenia. Bez väčšej verejnej diskusie sa jej podarilo zakázať, aby mali obchody otvorené cez štátne sviatky, legislatívnou procedúrou sa predierajú aj ďalšie návrhy v podobnom duchu. Vracia sa Slovensko späť v čase smerom k štátnom riadenej ekonomike? Celá správa »

Jednou z položiek, ktorou sa dá znížiť daňová povinnosť je dobrovoľné dôchodkové sporenie. Ide konkrétne o vklady do výšky 180 eur ročne, ktoré sa dajú odrátať z daňových príjmov. Úspora na dani tak môže dosiahnuť 34,20 eur a sporitelia túto možnosť radi využívajú. Celá správa »

Tento bonmot odznel na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka, kde sa diskutovalo aj o udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku. Zúčastnení sa zhodli, že SR čakajú z pohľadu demografie veľmi ťažké časy a negatívne zmeny sú už neodvratné. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 30.03.2017 15:23