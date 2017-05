USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v dubnu podle předběžných čísel klesly o 0,7 %

Už je to pár týždňov odkedy som napísal svoj posledný článok. Dôvod je jednoduchý – mal som plné ruky práce s novými investíciami. V tomto článku sa pozrieme na jednu konkrétnu, ktorú som práve v týchto dňoch dokončil. Celá zpráva »

V uplynulých týždňoch prebehla celým sprostredkovateľským sektorom a mnohými finančnými inštitúciami vlna znepokojenia a obáv z chystaného transponovania Smernice o distribúcii poistenia č. 2016/97 (Insurance distribution directive – IDD), teda z prijatia regulácie finančného sprostredkovania v príliš tvrdej a prísnej podobe. Prijatie týchto zmien by malo na odvetvie doslova likvidačný dopad. Nemožno však povedať, že sprostredkovanie nepotrebuje ďalšie reformy a vyššiu profesionalizáciu. Celá zpráva »

Banky svojimi poplatkami skúšajú, čo si môžu voči klientom dovoliť. Vychádzajú z toho, že dopyt Slovákov po bežných účtoch je neelastický, čiže zvýšenie, či zníženie poplatkov nevyvolávajú migráciu klientov v takej miere, v akej došlo k pohybu cien. Ak je odozva klientov minimálna, banky nemajú dôvod poplatky znižovať. No ak sa ľudia aktivizujú, finančné ústavy sa začnú pretekať vo vytváraní lepších podmienok. Prinášame preto prehľad bankových účtov, ktoré možno mať za istých podmienok zadarmo. Celá zpráva »

Nebojíte sa investovať do nehnuteľností?

Odborníci z investičnej spoločnosti Fidelity analyzujú, čo bude víťazstvo Emmanuela Macrona vo Francúzsku znamenať pre trhy a investorov a kde by sa mohli vyskytnúť potenciálne investičné príležitosti. Celá správa »

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze. Celá správa »

Belgickým mestom podľa údajov zverejnených Antverpským diamantovým centrom prešlo minulý rok až 202 miliónov karátov týchto drahých kameňov v hodnote 48 miliárd dolárov, čo je päť percent viac ako pred rokom. Celá správa »

Klienti slovenských bánk sa prvýkrát v meraní spokojnosti cez systém Staffino vyjadrili ku kvalite služieb poskytovaných bankami. Prezradili, s čím sú najviac nespokojní. Najväčší problém je podľa nich zastaralý a nepružný internet banking. Nasleduje neochota a neprofesionalita personálu a nevýhodnosť bankových produktov. Celá správa »