USA: Prodeje existujících domů v květnu nad očekáváním

Prodeje existujících domů (květen): aktuální hodnota: 5,62 mil. očekávání trhu: 5,54 mil. předchozí hodnota: 5,57 mil. / revize 5,56 mil. Prodeje existujících domů (m-m) (květen): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: -0,5 % předchozí hodnota: -2,3 % / revize -2,5 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.