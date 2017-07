USA: Velkoobchodní zásoby v květnu mírně nad očekávání (+0,4%)

Slováci ani tento rok neplánujú vynechať zo svojich cestovateľských plánov Chorvátsko a Česko, ktoré sa radia medzi TOP dovolenkové destinácie. Spoločná európska mena však voči obidvom lokálnym menám oslabila. To v praxi znamená, že Slováci získajú za jedno euro v krajine menej ako vlani. Celá zpráva »

Na záver minulého mesiaca boli nútene hodiť ručník do ringu ďalšie dve banky – Banco Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Talianska vláda povolila druhej najväčšej a údajne nazdravšej talianskej banke – Intesa Sanpaulo, kúpiť aktíva týchto dvoch regionálnych a potápajúcich sa inštitúcií. „Zlé“ dlhy sa presunú do štátnej banky, teda na placia štátu. Záchranu talianskeho bankového sektore tak opäť zaplatia bežní občania. Celá zpráva »

Rozhodujete sa medzi podnikaním na živnosť alebo prostredníctvom jednoosobovej s.r.o.? Pozreli sme sa na to túto dilemu z daňového hľadiska – pri akej hranici ročného príjmu je pre živnostníka už lepšie rozmýšľať o prechode na spoločnosť s ručením obmedzeným. Celá zpráva »

Krátké zprávy

Sociálna poisťovňa pravidelne k 1. júlu prehodnocuje výšku odvodovej povinnosti pre SZČO podľa daňových priznaní za predchádzajúci rok. Oznamuje ju listami, ktoré by mali tento rok prísť do schránok do 21. júla. Celá zpráva »

V prvom polroku 2017 klesol na Slovensku počet nespoľahlivých platcov DPH o 562 spoločností, pričom ich celkový počet do konca júna predstavoval 4 711. V poslednom období ide o jedno z najnižších čísel. Najmenej neplatičov DPH od začiatku minulého roka Slovensko zaznamenalo v máji tohto roka, presne 4 493. Celá zpráva »

Minulotýždňový deň voľna a sviatok sv. Cyrila a Metoda priniesol pre slovenských spotrebiteľov novinku. Obchody zostali v súlade s novelou Zákonníka práce po prvý krát po celý deň zatvorené. Z porovnania údajov ČSOB o platbách kartou v kamenných obchodoch vyplýva, že Slováci sa na tento sviatok pripravili a vopred sa predzásobili. No vo väčšej miere tento sviatok využili aj na nákupy v zahraničí. Nechali tam totiž viac peňazí ako v obchodoch doma na Slovensku. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

Legislativní zastropování důchodového věku na 65 let není trvalé a v budoucnu budeme odcházet do důchodu pravděpodobně o několik let později. Podívejme se na pět vybraných důvodů, proč tomu tak bude. Celá zpráva »