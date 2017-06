USA: výprodej technologických titulů pokračuje

12.06.2017 20:31

Americké technologické tituly dnes znovu sužují výprodeje, které začaly během páteční seance.Prodejní tlak na ostatních segmentech trhu je o poznání slabší. Indexy DJIA a SP500 vstoupily do druhé části obchodování slabší o cca 0,4%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabuje o 0,9%. Nedaří se zejména již zmiňovaným informačním technologiím (-1,4%), dále zdravotnickým firmám (-0,5%) a sektoru základních materiálů (-0,5%). Spolu s ropou naopak posilují energetické tituly (+0,7%). Daří se také telekomunikacím (+0,5%) a realitám (+0,5%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vede internetová televize Netflix (NFLX -4,3%). Roste naopak maloobchodní prodejce textilních doplňků Under Armour (UAA +5,1%). Na komoditních trzích rovněž převládá červená barva. Výrazně oslabují obilniny (pšenice -2,6%, kukuřice -2,8%), stříbro (-1,3% ) a měď (-1,3%). Severním směrem míří již zmiňovaná ropa (+0,9%), která koriguje nedávné ztráty. Index Dow Jones -0,38 % na 21191,7 b.Index S&P 500 -0,39 % na 2422,17 b.Index Nasdaq Composite -0,92 % na 6151,029 b. Index S&P 500 -0,39 % na 2422,17 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +0,7 % Informační technologie -1,4 % Telekomunikace +0,5 % Zdravotní péče -0,5 % Reality +0,5 % Základní materiály -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Under Armour (UAA) +5,1 % Netflix (NFLX) -4,3 % Under Armour (UA) +4,6 % Skyworks Solutions (SWKS) -4,0 % AutoNation (AN) +4,5 % TransDigm Group (TDG) -3,6 % General Electric (GE) +4,0 % IDEXX Laboratories (IDXX) -3,5 % Chesapeake Energy Corp (CHK) +3,8 % Albemarle Corp (ALB) -3,4 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.