USA: Zásoby ropy a benzínu podle EIA vzrostly nad očekávání

Změna zásob surové ropy podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: 2347 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: 4097 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: -1274 tis. očekávání trhu: 212 tis. předchozí hodnota: -579 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: 5951 tis. očekávání trhu: 2250 tis. předchozí hodnota: 5023 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (13. ledna): aktuální hodnota: -968 tis. očekávání trhu: 250 tis. předchozí hodnota: 8356 tis. Zdroj: BloombergVojtěch CinertFio banka, a.s.