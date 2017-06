USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 16. červnu poklesly o 2451 tis., čekal se pokles o 1200 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (16. června): aktuální hodnota: -2451 tis. očekávání trhu: -1200 tis. předchozí hodnota: -1661 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. června): aktuální hodnota: -1080 tis. očekávání trhu: -700 tis. předchozí hodnota: -1156 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (16. června): aktuální hodnota: -578 tis. očekávání trhu: 500 tis. předchozí hodnota: 2096 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (16. června): aktuální hodnota: 1079 tis. očekávání trhu: 500 tis. předchozí hodnota: 328 tis. Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.