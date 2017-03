USA: Změna zásob surové ropy EIA vzrostla k 17. březnu o 4,954 mil. barelů, očekávalo se 2,650 mil.

Články

Slováci sú stále pesimisti. Napriek zlepšujúcej sa ekonomike sú ich budúce očakávania negatívne. K zlepšeniu však dochádza pri finančnom správaní. Zvyšuje sa podiel ľudí, ktorí sú schopní si sporiť, naopak klesá podiel tých, ktorí žijú od výplaty k výplate. A stále rastie aj počet tých, ktorí plánujú kúpu bytu, či domu. Celá zpráva »

Podľa Národnej banky Slovenska dnes pôsobí na Slovenku 22 pobočiek zahraničných poisťovní a iba 16 vo forme akciovej spoločnosti so sídlom na Slovensku. Pred dekádou bol pritom ich počet o tretinu vyšší. Nové smernice a regulácia zo strany štátu motivujú poisťovne ku konsolidácii a centralizácia bude pre mnohé z nich riešením, ako sa prispôsobiť zmenám na trhu. Celá zpráva »

Ministerstvo financií vyšlo von s prvou verziu návrhu novely zákona o finančnom sprostredkovaní. Podľa nej by malo dôjsť k zásadným zmenám vo výške sprostredkovateľských provízii. Výška provízie má byť zákonom obmedzená a jej výplata by mala byť rozložená do siedmych rokov. Ak by takýto návrh prešiel, bol by pre väčšinu z 29 tisíc fyzických a 500 právnických osôb pôsobiacich na trhu likvidačný. Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 20.03.2017 22:15

V uplynulom roku klesla priemerná sadzba úverov na bývanie z 2,35 na 1,76 percenta, čo je historicky najnižšia úroveň. Pre porovnanie lacnejšie si požičiavajú ľudia iba v piatich krajinách eurozóny – v Nemecku, Rakúsku, Fínsku, Portugalsku a Francúzsku. Celá zpráva »

Počet dolárových miliardárov vo svete vlani dosiahol rekordný počet 2257. Ich celkové bohatstvo dosiahlo osem biliónov dolárov, čo je o 16 percent viac ako pred rokom. Čísla vyplávajú z prieskumu Hurun Global Rich List 2017. Autori štúdie pripúšťajú, že svetových miliardárov môže byť v skutočnosti až päťtisíc, no mnohí radšej informácie o svojom bohatstve skrývajú. Celá zpráva »