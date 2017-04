V Asii se dařilo japonským a australským akciím

10.04.2017 09:16

Naopak v Číně a Jižní Koreji indexy klesaly.Akcie v Japonsku a Austrálii vymazávaly na startu týdne ztráty z páteční seance. Japonské akcie, zejména exportní společnosti, těžily ze slabšího yenu. Nejlépe se dařilo železničním a ocelářským společnostem. Podobný vývoj se odehrál i v Austrálii, kde z indexu S&P/ASX 200 rostly zejména společnosti Whitehaven Coal a South32. Obě firmy benefitují z prudkého růstu cen koksovatelného uhlí po nedávném cyklonu, který udeřil v severo-východním pobřeží Queensland. V Austrálii se dařilo také bankám. Naopak jihokorejský Kospi v pondělní seanci odepsal 0,86 %, když v zemi jsou nadále zjevné obavy z geopolitického vývoje. Nedařilo se akciím ani v Číně, kde Shanghai Composite ztratil přes půl procenta. Mírně klesal i hongkongský Hang Seng. Japonský Topix +0,66 % na 1499,65 b. Hongkongský Hang Seng -0,07 % na 24251,48 b. Čínský Shanghai Composite -0,57 % na 3267,8091 b. Jihokorejský Kospi -0,86 % na 2133,32 b. Australský S&P/ASX 200 +0,86 % na 5912,9 b. Zdroj: Reuters, The Financial Times, Market Watch František MašekFio banka, a.s.