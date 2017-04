V případě stabilní inflace si Rusnok dokáže představit růst sazeb na přelomu roku

10.04.2017 09:46

Guvernér ČNB to prohlásil v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Hovořil také o zahraničních pracovnících, makroobezřetní politice ČNB či vstupu do eurozóny.Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v pondělním rozhovoru v Hospodářských novinách řekl, že bude-li se inflace vyvíjet stabilně okolo inflačního cíle ČNB, dokáže si představit zvyšování sazeb. Rusnok také v rozhovoru uvedl, že koruna je na posílení připravená, nebude-li se jedná o extrémní tlak na její apreciaci. „Podmínkou je potvrzení toho, že inflace je skutečně generována domácí poptávkou a není to jenom nějaký jednorázový výkyv, ať už cenou ropy, nebo vlivem kvazi daňového opatření typu EET“, potvrdil předchozí stanoviska ČNB guvernér bankovní rady. V rozhovoru se guvernér věnoval zejména makroobezřetním opatřením, která mají pomoci ke stabilitě hypotečního trhu. Rusnok se nechal slyšet, že banky které obcházejí loan to value pravidlo, tedy doporučení, kdy banka nemá poskytovat hypotéku ve vyšší hodnotě než 80 % z ceny nemovitosti, mohou počítat s návštěvou ČNB. Rusnok také prozradil, že i přes to, že považuje nekonvenční nástroje centrálních bank z období po finanční krizi za efektivní, bylo by chybné tvářit se, že nemají žádné negativní účinky. Guvernér zmiňoval zejména riziko přehřívání finančních cyklů, tedy růst cen nemovitostí či finančních aktiv. V rozhovoru se guvernér dostal také ke kritice odborů a státní byrokracie bránící příchodu více cizinců z neunijních zemí do zěmě. zahraniční pracovníci by podle něho mohli pomoci s nedostatkem pracovních sil. „Dneska vám exportéři řeknou: Máme zakázky na růst o 20 procent, ale porosteme o 10 procent, protože na víc nemáme lidi. Část zakáze prostě odmítnou“ tvrdí Rusnok. V závěru interview se Rusnok vyjádřil skepticky k současnému vstupu ČR do eurozóny. To i přesto, že je, jak sám tvrdí, eurooptimistou. Eurozóna podle něho musí vyřešit mnoho současných problémů. Zdroj: Hospodářské novinyFrantišek MašekFio banka, a.s.