V USA je dnes výprodej na bankách

21.03.2017 20:16

Ačkoliv trhy otevíraly v zeleném, tak prakticky okamžitě zamířily indexy do záproných čísel. A to tak, že máme na dosah největší jednodenní propad od začátku ledna. Výprodeje zasáhly prakticky celý trh s výjimkou utilit. Propady táhnou banky, které jako sektor odepisují téměř 3%. Namátkou: WFC -3,37%, JPM -3,19%, BAC -5,18! Na vině jsou klesající výnosy amerických dluhopisů, když ten nejsledovanější desetiletý nyní nabízí výnos 2,43%, což je o 8% méně než minulý týden. Investoři tak schlazují vidinu tučných zisků tohoto sektoru, díky vyšším zápůjčním sazbám. Reaguje i dolar, který oslabuje až nad hodnotu 1,08 na páru s eurem. Což přiznejme si, čekal málokdo. V nedobré kondici je i ropa (CL), která odepsala 1,33%. Průmyslové společnosti a sektor základních materiálů mimo jiné i negativně vnímá perspektivu složitého prosazování reforem, které slíbil Trump. Člen FED Neel Kashkari dnes prohlásil, že nedávné zvýšení US sazeb bylo unáhlené. Další problém pro dolar. Index Dow Jones -0,87 % na 20723,92 b.Index S&P 500 -0,93 % na 2351,35 b.Index Nasdaq Composite -1,37 % na 5820,771 b. Index S&P 500 -0,93 % na 2351,35 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +1,6 % Finanční sektor -2,7 % Nezbytná spotřeba +0,1 % Průmysl -1,3 % Reality 0 % Základní materiály -1,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Duke Energy Corp (DUK) +2,2 % TransDigm Group (TDG) -8,3 % Dominion Resources (D) +2,2 % KeyCorp (KEY) -6,0 % Chipotle Mexican Grill (CMG) +2,1 % Comerica (CMA) -6,0 % Newmont Mining Corp (NEM) +2,1 % Huntington Bancshares (HBAN) -5,8 % Eversource Energy (ES) +2,1 % Bank of America Corp (BAC) -5,6 % Martin VarechaFio banka, a.s.